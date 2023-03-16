فلسطين: الإمارات تقدّم 3 مليون دولار لإعادة إعمار بلدة حوارة بعد عدوان المستوطنين

أمر رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان يوم الخميس، بتقديم مساعدات بقيمة 3 مليون دولار لإعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية، بعد العدوان الذي شنّه مستوطنون إسرائيليون على سكانها.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن هذه المبادرة، تأتي في إطار “الجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وقدّرت خسائر عدوان المستوطنين على بلدة حوارة بنحو 5 مليون دولار، بعد حرق ما يقارب 100 مركبة، و75 منزلاً، إلى جانب إصابة المئات من الفلسطينيين بجروح.

الإمارات تدين “تصريحات عنصرية” لوزير المالية في حكومة الاحتلال حول “حوارة”

وكانت خارجية الإمارات قد أدانت يوم الخميس الماضي، ما اعتبرته تصريحات عنصرية أدلى بها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. بعد دعوته إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية في نابلس.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي “تؤكد رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية”.

“وشددت الوزارة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف. ونوهت بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، ضمن الجهود المبذولة للحدّ من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة”.

كما أكدت الوزارة الإماراتية “ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط. وكذلك وضع حدّ للممارسات غير الشرعية التي تهدد حلّ الدولتين”، وفق المصدر.