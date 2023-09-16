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فلسطين: الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل

الشروق أونلاين
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فلسطين: الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل
ح.م
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت، المسجد الإبراهيمي الشريف أمام المصلّين المسلمين، بالتزامن مع الأعياد اليهودية.

وقال مدير المسجد غسان الرجبي لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن “إغلاق الحرم الإبراهيمي يأتي ضمن خطط التقسيم الزماني والمكاني لمقدسات المسلمين”.

وأوضح الرجبي أن الاحتلال “يغلق الحرم بشكل كامل، طوال 10 أيام من كل سنة، بحجة إحياء الأعياد اليهودية”.

وندّد المتحدث بسلب الحق في أداء الشعائر من المصلّين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال “قرر إغلاق الحرم هذا العام بتواريخ 16 و20 و24، و25 من الشهر الجاري”.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة لمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية في فلسطين. ويحيط به سورٌ أثري مبنيٌّ من حجارة ضخمة يصل طول بعضها إلى 7 أمتار.

ولم تتوقّف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد، منذ اليوم الأول لاحتلال المدينة في عام 1967، بهدف تحويله إلى معبد يهودي.

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