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فلسطين المحتلة: “تصعيد كبير” للاحتلال في الخليل وبيت لحم

الشروق أونلاين
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فلسطين المحتلة: “تصعيد كبير” للاحتلال في الخليل وبيت لحم
ح.م
جانب من عدوان قوات الاحتلال

 أصيب شاب فلسطيني برصاصة مطاطية على مستوى العين، في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بمدخل مدينة بيت لحم، فيما أغلقت مناطق واسعة في الخليل لتسهيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمواقع الدينية والأثرية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مواجهات اندلعت بين الشبّان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلّف بالمطاط باتجاههم، ما أدى لإصابة شاب في الـ22 من العمر في عينه.

من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال منطقة باب الزاوية و”شارع بئر السبع” المؤدي إلى وسط مدينة الخليل، لتسهيل اقتحام المستوطنين لأحد المواقع الأثرية في المدينة.

وأفادت “وفا” بأن قوات الاحتلال قامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين لتفريقهم، وإخلاء المنطقة لتوفير الحماية لمجموعات المستوطنين المتطرفين.

وتشهد مدينة الخليل تصعيدا كبيرا في اعتداءات واقتحامات المستوطنين للأماكن الأثرية والدينية في الأراضي المحتلة، تضيف الوكالة.

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