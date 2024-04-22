فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

طلبت دولة فلسطين عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن طلب هذا الاجتماع يأتي في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

“إلى جانب تصاعد إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. واستخدام الولايات المتحدة لحقّ “الفيتو” في مجلس الأمن، ضد طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”، يضيف العكلوك.

وتابع مندوب فلسطين بأن عقد الاجتماع سيكون من أجل “الاستماع إلى إحاطة معمقة من المقرِّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز”.