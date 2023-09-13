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فلسطين توجّه فريقا للإنقاذ إلى ليبيا (صور)

الشروق أونلاين
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فلسطين توجّه فريقا للإنقاذ إلى ليبيا (صور)
ح.م
فريق الإنقاذ الفلسطيني

أرسلت دولة فلسطين فريقا للتدخل والاستجابة العاجلة إلى ليبيا يوم الأربعاء. للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين ومفقودين، جراء السيول والفيضانات التي ضربت شرق البلاد.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، إن الفريق يغادر الضفة الغربية إلى ليبيا بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

وأضاف المسؤول أن الفريق المكوّن من 37 مشاركاً من الدفاع المدني ووزارة الصحة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، سيشارك مع فرق الإنقاذ الليبية والدولية في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات والعون.

قبل أن يشير المتحدث نفسه إلى أن الفريق الفلسطيني يمتلك “خبرة واسعة في عمليات الإنقاذ في أكثر من دولة بالعالم”.

“حيث شارك هذا الفريق في عمليات إنقاذ المنكوبين في تركيا وسوريا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في 6 فيفري من العام الجاري”، يضيف المصدر.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء، مقتل 2000 شخص في ليبيا جراء الفيضانات التي جرفت مناطق واسعة في شرق ليبيا فجر الأحد الماضي.

وقال متحدث باسم اللجنة أن هذا الرقم مرشّح للارتفاع إلى الآلاف من القتلى في الأيام المقبلة. بالنظر إلى العدد الكبير للمفقودين في هذه الكارثة.

وتابع المتحدث أن عدد المفقودين بسبب الفيضانات الناجمة عن إعصار “دانيال” المتوسطي، قد وصل إلى 10 آلاف شخص.

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