فلسطين ضمن أكثر اهتمامات الجزائريين على الانترنت

دراسة مسحية لغوغل تكشف:

بعد ما استحوذت المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا على قائمة اهتمامات الجزائريين على الانترنت سنة 2020، تغيرت ميولات المواطنين هذا العام لمواضيع تتعلق بالإثارة والمتعة والفرجة بعيدا عن الضغوط الصحية والاجتماعية..

حيث كشف موقع غوغل المختص في خدمات البحث على الإنترنت عن قائمة المواضيع الأكثر بحثا من طرف الجزائريين خلال عام 2021، أين استقطبت المواضيع الرياضية حصة الأسد من اهتمامات الجزائريين في العالم الافتراضي، خاصة بعد المشوار البطولي الذي حققه الفريق الوطني لكرة القدم في تصفيات كأس إفريقيا والعالم، واستحواذه مؤخرا على كأس العرب في قطر، وهذا ما جعل مباريات محاربي الصحراء والمواضيع المعلقة بانتصاراتهم تحقق مشاهدات مليونية وتستقطب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين من مختلف الشرائح والأعمار.

وأكد موقع غوغل أن الكلمة المفتاحية “مباريات اليوم” حققت أعلى نسبة من عمليات البحث، وتعلقت هذه المباريات بمشوار الفريق الوطني لكرة القدم في مختلف التصفيات ومشاركة الجزائريين في مختلف البطولات الأوروبية .

وبعد الرياضة جاءت المواضيع المتعلقة بالدراسة ونتائج الامتحانات في المركز الثاني، خاصة بعد تحول الأولياء للبحث عن نماذج من الفروض والاختبارات من الانترنت لمساعدة أبنائهم على التحصيل الدراسي، وساهم نشر نتائج الامتحانات النهائية على الانترنت في كثرة عمليات البحث المتعلقة بهذا المجال، حيث جاءت الكلمة المفتاحية “الموقع الأول للدراسة في الجزائر” في المركز الثاني من أصل أكثر 10 مواضيع نشرها محرك البحث العالمي غوغل بالنسبة للجزائريين.

ولم تغب القضية الفلسطينية عن اهتمامات الجزائريين على شبكات الانترنت، حيث جاءت الكلمة المفتاحية “فلسطين” ضمن أكثر المواضيع التي بحث عنها المواطنون على الشبكة العنكبوتية، كما حققت مباراة “الجزائر بوركينا فاسو” الحاسمة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 بقطر نسبة كبيرة أيضا من عمليات البحث، كما كان المسلسل التلفزيوني الكوري “لعبة الحبار” الذي يعرض على شبكة “نتفليكس”، من أكثر المواضيع بحثاً على شبكة الإنترنت في الجزائر.