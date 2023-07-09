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ثماني دول إفريقية في الدورة الرابعة والخمسين من 13 إلى18 جويلية

فلسطين ضيف شرف مهرجان مسرح الهواة لمستغانم

زهية منصر
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فلسطين ضيف شرف مهرجان مسرح الهواة لمستغانم
ح.م

يعقد محافظ مهرجان مسرح الهواة، محمد تكيرات، ندوة صحفية، هذا الاثنين، العاشر من جويلية، بمدينة مستغانم، للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة والخمسين، المقررة من 13 إلى 18 جويلية الجاري، التي تقرر أن تكون إفريقية.
وقال تكيرات، في اتصال معه، إن هذه الدورة اختارت فلسطين ضيف شرف، بمشاركة ثماني دول إفريقية، هي الصحراء الغربية، تونس، مصر، ليبيا، النيجر، كودفوار، كونقو برازافيل، في انتظار تأكيد دولتين تحفظ تكيرات عن ذكرهما.
وستعرف هذه الدورة مشاركة أزيد من 200 متربص خلال الورشات التكوينية التي تعقد على هامش المهرجان في مختلف المهن المسرحية على غرار التمثيل، الإخراج والسينوغرافيا. وقال المحافظ إنه ورغم كون التسجيل في الورشات يتم عن طريق دفع مبلع 6 آلاف دينار تتضمن كل التكاليف بما فيها النقل والإطعام وتذاكر العروض، إلا أن الورشات عرفت إقبالا كبيرا من طرف الشباب الهاوي للمسرح. وستتوج الورشات التكوينية أفضل العناصر المشاركة فيها بإنتاج ثلاثة عروض مسرحية ترعاها محافظة المهرجان.
وستعرف الدورة الرابعة والخمسون لمهرجان الهواة تنافس أربع عشرة فرقة مسرحية على جوائز المهرجان، منها عشر فرقة في الصنف” ألف” وأربع فرق في الصنف “ب” وهي الفرق التي تأهلت بعد سلسلة التصفيات الجهوية التي نظمها المهرجان في الجهات الأربع للوطن.
وتسجل هذه الدورة أيضا إضافة إلى العروض المسجلة في إطار المنافسة عروضا خارج المنافسة، على غرار مسرحية 132 سنة لولد عبد الرحمان كاكي، التي أعاد مسرح وهران إنتاجها تحت إدارة المخرج لحبيب مجاهري في إطار ستينية الاستقلال.
وستقام أيضا عدة عروض لمسرح الشارع وتنشيط المحيط تشارك فيها عدة فرق على غرار تعاونية الديك سيدي علي مسرحية القافلة وجمعية وهران، التي تعرض مسرحية الفرجو وتعاونية رفقاء نجمة لسطيف، التي تشارك بمسرحية اللعبة وتعاونية كواليسي تلمسان التي تسجل حضورها بمسرحة الساعة.

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