فلسطين في ضيافة السيدة بهية راشدي

انطلاق فعاليات مهرجان أدب وسينما المرأة بسعيدة

انطلقت ،الخميس 23ماي 2024 بمدينة سعيدة، فعاليات المهرجان الثّقافي الوطني للسّينما و أدب المرأة، في دورتها السّابعة. دورة تحتفي بالسيدة بهية راشدي، على أن تكون دولة فلسطين ضيف شرف هذه الدّورة.

واستهل الافتتاح بوصلات موسيقية خاصّة بدولة فلسطين على غرار، “من أجلك يا مدينة ” وكدا ” وين الملايين”، تلته بعض التّكريمات، و كانت البداية بالسيدة عائشة داودي بالإضافة، إلى السيدة بهية راشدي، الغائبة عن هذه التّظاهرة لأسباب صحية. وكانت المناسبة كذلك لتقديم لجنة التّحكيم المتكوّنة من المخرج بلقاسم حجاّج و ليندا بلخيرية ورشيد بن حاج.

وتطرّق والي ولاية سعيدة ،السيد مومن مرموري، خلال كلمته إلى فعاليات هذه الدّورة التي تأتي للاحتفاء بدولة فلسطين، كدليل على المبدأ الثّابت للجزائر اتجاه القضية الفلسطينية، وكذا الاستثمار في المجال الثّقافي عامة. بالإضافة إلى مداخلة محافظ المهرجان الذي تطرّق بدوره إلى بعض الجوانب الخاصة بهذه الفعالية، منوّها في مجملها بالمجهودات الكبيرة المبذولة من أجل إنجاح هذه التّظاهرة، وكذا حضور مبدعي ولاية سعيدة في الكثير من مجالات الإبداع. كما ألقى السيد إسماعيل انزارن ،ممثّل عن وزيرة الثّقافة الدّكتورة صورية مولوجي، كلمة الوزيرة، والتي جاءت في مجملها للحديث عن مشاركة المرأة في مجال الإبداع، وعن هذه الدّورة من المهرجان التي تأتي للاحتفاء بأحد الوجوه النّسوية التي قدّمت الكثير للتّلفزة الجزائرية السيدة بهية راشدي، وعن الاحتفاء بدولة فلسطين كضيف شرف وهو دليل على وقوف الجزائر إلى جانب القضايا العادلة، داعية في نفس الوقت إلى تشجيع الاستثمار في المجال السّينمائي و الشّراكة في هذا الميدان، ليعلن بعدها افتتاح الدّورة السابعة من المهرجان.

واستمتع بعدها الجمهور الحاضر الذي غصّت به قاعة السّينما دنيا زاد، في الجزء الثّاني من سهرة الافتتاح، بعرض فيلم العربي بن مهيدي، بطولة خالد بن عيسى، إخراج بشير درايس. وعاش الجمهور خلاله، محطّات هامة من تاريخ الجزائر، في فترة زمنية قاربت السّاعتين، ليفتح المجال بعده للنّقاش بحضور المخرج ونخبة من المشاركين في هذا الفيلم، على غرار خالد بن عيسى وكذا ليديا لاريني.