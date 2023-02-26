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فلسطين: مستوطنون يحرقون منزلا ويطعنون فلسطينيا في نابلس

الشروق أونلاين
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فلسطين: مستوطنون يحرقون منزلا ويطعنون فلسطينيا في نابلس
ح.م
مستوطنون يحرقون منزلا في نابلس

هاجم مستوطنون بلدات حوارة وبورين وقريوت جنوب نابلس الفلسطينية، وأحرقوا منزلا هناك، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في فلسطين.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطيني بجروح نتيجة تعرضه للطعن على أيدي مستوطنين. كما أحرق المعتدون منزل مواطن آخر في بلدة حوارة.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين صهاينة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن جرافة تابعة للاحتلال أغلقت مدخل البلدة بالمكعبات الاسمنتية.

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