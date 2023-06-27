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فلسطين: مشاورات مغلقة في مجلس الأمن حول انتهاكات الاحتلال

الشروق أونلاين
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فلسطين: مشاورات مغلقة في مجلس الأمن حول انتهاكات الاحتلال
أرشيف
مجلس الأمن

يجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء في جلسة إحاطة عامة، متبوعة بمشاورات مغلقة حول آخر التطورات في فلسطين المحتلة.

وسيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند في هذه الجلسة آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2334، الذي يجرّم إنشاء المستوطنات.

وفي المشاورات المغلقة التي تعقب الجلسة العامة، سيتطرق أعضاء مجلس الأمن إلى توسيع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن أدان استخدام القوة المميتة من قبل الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

ومن المنتظر أن يقوم أعضاء مجلس الأمن، بإدانة الهجمات التي نفذتها مجموعات كبيرة من المستوطنين الصهاينة المتطرفين في البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ويضمّ مجلس الأمن 15 دولة عضوا وهي: الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، روسيا، فرنسا، الإكوادور، اليابان، مالطا، موزمبيق، سويسرا، الإمارات، غانا، الغابون، البرازيل، وألبانيا.

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