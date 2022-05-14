“فلسفة” غوارديولا عقدت وضعية محرز في “البريميرليغ”

خرج من قائمة المرشحين لأفضل لاعب في المسابقة

يعيش الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي، وضعية معقّدة في الدوري الانجليزي الممتاز من ناحية المشاركة بانتظام في المباريات، بعد أن اكتفى مرة أخرى باللعب بديلا في مواجهة وولفرهامبتون، الأربعاء الماضي، في لقاء مؤجل عن المرحلة 33 من “البريميرليغ” وانتهى بفوز الستيزنس بنتيجة (1ـ5).

ودخل محرز بديلا في الدقيقة 77 من المباراة، وهي المرة السادسة في المباريات السبع الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز، التي لا يشارك فيها رياض محرز أساسيا على عكسه ما كان عليه الحال في مسابقة دوري أبطال أوروبا على سبيل المثال، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، حسب المتابعين، بخصوص معاملة غوارديولا له في هذه المسابقة.

وكان محرز اكتفى بالمشاركة في 137 دقيقة فقط من أصل 630 دقيقة ممكنة في المباريات السبع الأخيرة من الدولي الانجليزي الممتاز، أمام كل من بيرنلي وليفربول وبرايتون وواتفورد وليدز ونيوكاستل وولفرهامبتون، حيث تابع 3 مباريات منها من على دكة البدلاء (بيرنلي وليدز ونيوكاستل) وشارك أساسيا في مرة واحدة فقط أمام برايتون، ونجح رياض محرز في التألق خلال المباراة الوحيدة التي شارك فيها أساسيا وكان ذلك أمام برايتون، بعد أن قاد مانشستر سيتي إلى الفوز بثلاثية نظيفة (3ـ0) في المرحلة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز، عندما سجل هدفا وصنع آخر، وهو ما يؤكد مرة أخرى، حسب المحللين، قدراته الفنية العالية وتميّزه، مؤكدين بأن قرار إبعاده من التشكيل الأساسي ليس متعلقا بالجودة أكثر من ارتباطه بفلسفة بيب غوارديولا.

وفي المجمل لم يحظ رياض محرز بفرصة اللعب كثيرا في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث اكتفى بالمشاركة في 26 مباراة فقط من أصل 36 لحد الآن، منها 13 مرة كأساسي و13 مرة كبديل، في حين بقي بديلا في 8 مباريات وغاب عن مباراتين، ووصل معدل دقائق لعب محرز إلى 1345 دقيقة من أصل 2340 دقيقة الممكنة (26 مباراة التي شارك فيها)، ومن أصل 3240 دقيقة المتاحة (36 مباراة لحد الآن)، ورغم قلة مشاركات محرز الأساسية في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي لم تتجاوز نسبة 36 بالمائة، فإنه نجح في تسجيل 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وتسبب مشاركات محرز القليلة في الدوري الانجليزي الممتاز في خروجه عن قائمة اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم، والتي تصدرها كل من محمد صلاح وكيفين دي بروين، علما أن محرز سبق له أن توج بهذه الجائزة عام 2016 عندما قاد ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الانجليزي لأول مرة في تاريخه.