فلفل النّقد الرّياضي الحارّ.. وفي اللّيلة الظّلماء يُفتقد “سكولز”!

قرّر نجم منتخب إنجلترا والنادي المحلي مانشستر يونايتد لِكرة القدم سابقا بول سكولز، التوقّف عن التحليل الفني التلفزيوني في بلده.

واشتهر بول سكولز – الذي يبلغ من العمر 50 سنة، واعتزل ممارسة كرة القدم في منصب متوسط ميدان عام 2013 – بِالتحليل الفني التلفزيوني الحادّ، والنّقد اللاذع، لِمُجريات البطولة الإنجليزية، فوق منبر شبكة القنوات التلفزيونية البريطانية “تي إن تي سبورتس”. مثلما هو الشأن لِبعض زملائه في هذه الرياضة ومواطنيه جاري لينيكر وجاري نيفيل وريو فرديناند.

وفسّر سكولز القرار المتّخذ بِتفرّغه لِابنه أيدن الذي يُعاني من مرض التوحّد. وأوضح كما نقلت على لسانه الصحافة البريطانية الصادرة، الخميس: “مهمّتي هي التكيّف مع روتينه اليومي”.

وأضاف متحدّثا عن ابنه البالغ من العمر 20 سنة: “لا يستطيع الكلام. يُصدر أصواتا، لكن المقرّبين منه فقط هم مَن يفهمونها. إنها حالة حادّة من التوحّد، لأن الآخرين المصابين بِالتوحّد يمكنهم – على سبيل المثال – الذهاب إلى المدرسة”.

ووجب التذكير بأن بول سكولز مُجبر على الاعتناء بِابنه لِوحده، لِأنه انفصل عن زوجته في تاريخ سابق.

وفي كل الأحوال، ستفتقد الساحة الإعلامية الرياضية الإنجليزية لِأحد أشهر النّاقدين، والنّاقمين، والثائرين…جمر في الصدر!