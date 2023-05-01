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فلكياً.. هذا هو موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

الشروق أونلاين
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فلكياً.. هذا هو موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن هلال ذي الحجة سيولد يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق لـ 18 من شهر جوان، وستكون وقفة عرفات يوم 27  وعيد الأضحى في 28 جوان 2023.

وأوضح المعهد أن الهلال الجديد سيقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 7 و44 دقيقة، وعليه فستكون غرة شهر ذي الحجة 1444هـ فلكيًا يوم الاثنين 19 جوان 2023م.

ووفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، فإن وقفة عرفات لعام 1444هـ ستكون فلكيًا يوم الثلاثاء 27 جوان 2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأربعاء 28 جوان 2023م.

ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض.

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