فلكيا.. هذا موعد المولد النبوي الشريف للعام 1444ه

يستعدّ المسلمون في عدّة دول على غرار الجزائر، للاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف في الـ12 من ربيع الأول من كلّ عام هجري، إحياء لليلة مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

ويدخل يوم الـ12 من ربيع الأول في الجزائر، في قائمة الأعياد الدينية الرسمية، وهو يوم عطلة مدفوعة الأجر لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة.

ويوافق يوم 12 ربيع الأول للعام الهجري 1444، حسب تقويم أم القرى الرسمي في السعودية، يوم 8 أكتوبر 2022م.

وتؤكد حسابات فلكية أجراها المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، هذا التاريخ. حيث يرجّح أن تكون غرّة شهر ربيع الأول يوم 27 سبتمبر، ليكون يوم الـ12 موافقا للثامن من أكتوبر.

وتعرف ليلة المولد أجواء احتفالية بهيجة عبر جميع مناطق الوطن، حيث تفضّل عائلات كثيرة ختان أطفالها بالتزامن مع هذه الليلة.

كما تُميّز ليلة “المولود” بأطباق خاصة يتمّ تحضيرها للعشاء، مع إشعال الشموع وإنشاد مدائح نبوية. في حين تمتدّ الاحتفالات في تيميمون بجنوب البلاد لأسبوع كامل.