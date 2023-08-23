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ممرضة بالذكاء الاصطناعي للإقلاع عن التدخين

الشروق أونلاين
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ممرضة بالذكاء الاصطناعي للإقلاع عن التدخين

يمكن لأي شخص الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للإقلاع عن التبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال الممرضة الافتراضية “فلورانس”.

هذا ما ذكرته منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي حول الممرضة الافتراضية المجهزة بأحدث المعلومات “فلورانس”.

وذكرت ذات الهيئة أن “فلورانس” تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تتلقى الأسئلة وتقدّم إجابات وإرشادات حول الإقلاع عن تدخين التبغ والسجائر الإلكترونية.

ويتم التواصل مع “فلورانس” التي تعتبر أول عاملة صحية افتراضية في المنظمة، عبر هاتف وكاميرا، وهي مزودّة بأحدث المعلومات من منظمة الصحة.

كما يمكنها أن تقدم إرشادات بشأن إدارة التوتر، واتباع نظام غذائي صحي، وزيادة ممارسة النشاط البدني، باللغات العربية، الصينية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية والهندية.

للإشارة أن تدخين التبغ واتباع نظام غذائي غير صحي يحصد أرواح 16 مليون شخص سنويا، ناهيك على أنه يتسبب في أمراض السرطان وأمراض القلب والرئة.

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