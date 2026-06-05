فلورنتينو بيريز يعد جماهير ريال مدريد بصفقة مدوية

وعد رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، جماهير النادي بصفقة مدوية خلال أسبوع، في حال انتخابه لعهدة جديدة.

وأعلن رئيس الريال عن عودة المدرب جوزي مورينيو، وتعاقده مع دنزل دومفريس، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.

وأضاف بيريز خلال مقابلة تلفزيونية، إنه بصدد تدعيم النادي بصفقة مدوية.

وقال في هذا السياق: سأقدّم قريباً عرضاً لنادٍ كبير في دوري أبطال أوروبا، على الأرجح اعتباراً من الثلاثاء”.

وأضاف: “ربما ستكلف الصفقة أكبر مبلغ يدفع النادي على الإطلاق من أجل استقدام لاعب، وهو مبلغ قد يفوق 150 مليون يورو.

ورفض بيريز الكشف عن اسم اللاعب الذي قال إنه متوسط ميدان، ما فتح الباب على مصراعيه للتكهنات بخصوص هوية اللاعب المستهدف.

وذكرت تقارير إعلامية العديد من الأسماء المرشحة لأن تكون مستهدفة من طرف بيريو، على غرار متوسط ميدان باريس سان جيرمان، فيتينيا وجواو نيفيز.

وقال خبير الإنتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو: ” في باريس هناك لاعبان وكيلهم نفس وكيل جوزي مورينيو ولديه علاقة مميزة مع بيريز وهو جورجي مينديز، وهنا نتحدث عن فيتينيا ونيفيز”.