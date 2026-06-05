فلورنتينو بيريز يعد جماهير ريال مدريد بصفقة مدوية
وعد رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، جماهير النادي بصفقة مدوية خلال أسبوع، في حال انتخابه لعهدة جديدة.
وأعلن رئيس الريال عن عودة المدرب جوزي مورينيو، وتعاقده مع دنزل دومفريس، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.
وأضاف بيريز خلال مقابلة تلفزيونية، إنه بصدد تدعيم النادي بصفقة مدوية.
بيريز عن اللاعب المقصود:
– سنقدم العرض يوم الثلاثاء بعد التحدث مع ناديه.
– ليس هالاند، ولا كين، ولا اوليسي، ولا دوكو ولا لاعب من البريميرليغ.
– لن تخمنوا اللاعب. pic.twitter.com/DGwF0TrHn6
— Abdulhadi (@AHADI4) June 4, 2026
وقال في هذا السياق: سأقدّم قريباً عرضاً لنادٍ كبير في دوري أبطال أوروبا، على الأرجح اعتباراً من الثلاثاء”.
وأضاف: “ربما ستكلف الصفقة أكبر مبلغ يدفع النادي على الإطلاق من أجل استقدام لاعب، وهو مبلغ قد يفوق 150 مليون يورو.
لحظة إعلان بيريز العرض التاريخي 🔥:
“يوم الثلاثاء تقريباً، سنقدم عرض لنادي مهم في دوري الأبطال للتعاقد مع لاعب في صفقة ستكون الأعلى في تاريخ ريال مدريد.” pic.twitter.com/W25dieK02U
— Abdulhadi (@AHADI4) June 4, 2026
ورفض بيريز الكشف عن اسم اللاعب الذي قال إنه متوسط ميدان، ما فتح الباب على مصراعيه للتكهنات بخصوص هوية اللاعب المستهدف.
وذكرت تقارير إعلامية العديد من الأسماء المرشحة لأن تكون مستهدفة من طرف بيريو، على غرار متوسط ميدان باريس سان جيرمان، فيتينيا وجواو نيفيز.
وقال خبير الإنتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو: ” في باريس هناك لاعبان وكيلهم نفس وكيل جوزي مورينيو ولديه علاقة مميزة مع بيريز وهو جورجي مينديز، وهنا نتحدث عن فيتينيا ونيفيز”.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عــــاجــل — فــابريزيو رومــانـو:
راقبوا لاعبين باريس سان جيرمان..
في باريس هناك لاعبان وكيلهم نفس وكيل جوزيه مورينيو ولديه علاقة مميزة مع بيريز وهو جورجي مينديز 🤯🔥
وهنا نتحدث عن فيتينها & جواو نيفيز 🥶🇵🇹
راقبوا الثنائي! pic.twitter.com/Yp8F61tHI1
— عمرو (@bt3) June 4, 2026