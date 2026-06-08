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رياضة

فلورنتينو بيريز يعلّق بعد الفوز في انتخابات ريال مدريد

عمر سلامي
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فلورنتينو بيريز يعلّق بعد الفوز في انتخابات ريال مدريد
ح.م
فلورينتينو بيريز

قال رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز، عقب الفوز في الانتخابات، إنه سيواصل العمل من أجل الفوز بالألقاب.

وفي تصريحات له، بعد فوزه على منافسه ريكيلمي في الانتخابات التي جرت الأحد: “هذه ليلة تاريخية لقد فزنا في كل صناديق الاقتراع، وهذا يعني أننا أقنعنا كل الأجيال، تعتبر هاته هي ثاني أفضل نتيجة في تاريخ ريال مدريد، وأفضل نتيجة في تاريخ ريال مدريد؟ أيضًا لي، في عام 2004”.

وأضاف بيريز: “سنواصل العمل للتأكد من فوزنا بالألقاب ونفخر بوجود أفضل اللاعبين في العالم، ولن نتوقف حتى نحقق رابطة أبطال أوروبا الـ 16”.

وأكد رئيس ريال مدريد أنه سيستمع إلى الأعضاء الذين لم يصوتوا له، وأنه سيسعى لحل جميع المشاكل.

وسيبقى بيريز رئيسا لريال مدريد إلى غاية 2030، بعد فوزه في الانتخابات بنسبة 65 بالمئة، مقابل 35 بالمئة لمنافسه إنريكي ريكيلمي.

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