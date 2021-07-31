فليسي يقصى ومخاوف من حصيلة صفرية للمشاركة الجزائرية

لم يحمل اليوم الثامن من المشاركة الجزائرية، في الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو، أي أخبار سارة، بل على العكس من ذلك تواصلت الإخفاقات، لتبقى الجزائر إلى حد الآن بصفر ميدالية.

وأقصي السبت الملاكم محمد فليسي في ثمن النهائي، لوزن ما بين 48 و52 كلغ، على يد الملاكم الفلبيني بالام كارلو، وبنتيجة ساجقة 5 – 0، ليلتحق فليسي بركب المودعين للأولمبياد، في رياضة كان الكثير يراهن على رياضييها من أجل الظفر بميداليات وإنقاذ المشاركة الجزائرية.

وأقصيّ قبل محمد فليسي، كل من الملاكم بوعلام روميسة وإشراق شايب و عبدالحفيظ بن شبلة وشعيب بولودينات ومجمد حومري ويونس نموشي، وتبقت في السباق الملاكمة إيمان خليف.

وفي سباق 800 متر، أقصيّ العداء ياسين حتحات، بعد دخوله في المركز الخامس، بتوقيت 1 دقيقة و46 ثانية، كما أقصيت العداءة لبنى بن حاجة في سباق 400 متر موانع، باحتلالها المركز الأخير بـ57.19 ثا.

وتضاف الخيبات الجديدة للمشاركة الجزائرية في يومها الثامن، لسابقاتها، خاصة بعد إقصاء السباحين أسامة سحنون وأمال مليح الأربعاء، في سباق 50 متر سباحة حرة.