فنانات بملابس فاضحة في مهرجان سينمائي بالسعودية.. وإلهام شاهين ترد!

أثارت ملابس بعض الفنانات، وخاصة المصريات في مهرجان سينمائي بالسعودية موجة غضب وجدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مغرّدون إن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة، الذي رفع الستار عن دورته الافتتاحية الاثنين 6 ديسمبر، شهد عدة تجاوزات من طرف بعض الفنانات اللواتي اعتمدن العري واللباس الفاضح دون مراعاة لأرض الله الحرام.

وكان لافتا في هذه الدورة التي تستمر لغاية 15 ديسمبر، ظهور عدد كبير من نجمات السينما العربية والمصرية على السجادة الحمراء بفساتين جريئة كشفت أجزاء كبيرة من أجسادهن حسب نشطاء.

وقال البعض أن طريقة لبس الفنانات تحاكي مهرجان الجونة المصري، وكان لافتا أيضا حسبهم حضور عدد من الفنانين الأجانب، وأيضا كانت الفنانات الأوروبيات ترتدين ملابس مكشوفة وجريئة لا تتناسب مع تقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

واستنكر الكثيرون إقامة مثل هذه المهرجانات على أرض الله الحرام، دون مراعاة لقدسية المكان الذي يقصده الملايين حول العالم لآداء مناسك الحج والعمرة والتطهر من الآثام.

في ذات السياق علقت الفنانة إلهام شاهين على هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانات المصريات بسبب ملابسهن غير المحتشمة التي ظهرن بها على السجادة الحمراء بجدة.

وقالت الفنانة في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: “لم يجبرنا أحد على الاحتشام في السعودية، وملابسي لم تتغير، سواء في الجونة أو مهرجان القاهرة السينمائي، أو مهرجان البحر الأحمر، وهناك فنانات كانت ملابسهم جريئة ولم يمنعهم أحد من التواجد على السجادة الحمراء، وكل فنانة ارتدت ما يحلو لها دون تدخل من أحد”.

وأضافت: “من يهاجموننا، ويضعون مقارنات بين ملابسنا في مصر والسعودية ناس فاضية، ونهجهم هو الهجوم بداعي وبدون داعي”.