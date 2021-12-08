-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: أمطار ورياح قوية عبر عدة ولايات
جواهر

فنانات بملابس فاضحة في مهرجان سينمائي بالسعودية.. وإلهام شاهين ترد!

نادية شريف
  • 1403
  • 1
فنانات بملابس فاضحة في مهرجان سينمائي بالسعودية.. وإلهام شاهين ترد!

أثارت ملابس بعض الفنانات، وخاصة المصريات في مهرجان سينمائي بالسعودية موجة غضب وجدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مغرّدون إن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة، الذي رفع الستار عن دورته الافتتاحية الاثنين 6 ديسمبر،  شهد عدة تجاوزات من طرف بعض الفنانات اللواتي اعتمدن العري واللباس الفاضح دون مراعاة لأرض الله الحرام.

وكان لافتا في هذه الدورة التي تستمر لغاية 15 ديسمبر، ظهور عدد كبير من نجمات السينما العربية والمصرية على السجادة الحمراء بفساتين جريئة كشفت أجزاء كبيرة من أجسادهن حسب نشطاء.

وقال البعض أن طريقة لبس الفنانات تحاكي مهرجان الجونة المصري، وكان لافتا أيضا حسبهم حضور عدد من الفنانين الأجانب، وأيضا كانت الفنانات الأوروبيات ترتدين ملابس مكشوفة وجريئة لا تتناسب مع تقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

واستنكر الكثيرون إقامة مثل هذه المهرجانات على أرض الله الحرام، دون مراعاة لقدسية المكان الذي يقصده الملايين حول العالم لآداء مناسك الحج والعمرة والتطهر من الآثام.

في ذات السياق علقت الفنانة إلهام شاهين على هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانات المصريات بسبب ملابسهن غير المحتشمة التي ظهرن بها على السجادة الحمراء بجدة.

وقالت الفنانة في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: “لم يجبرنا أحد على الاحتشام في السعودية، وملابسي لم تتغير، سواء في الجونة أو مهرجان القاهرة السينمائي، أو مهرجان البحر الأحمر، وهناك فنانات كانت ملابسهم جريئة ولم يمنعهم أحد من التواجد على السجادة الحمراء، وكل فنانة ارتدت ما يحلو لها دون تدخل من أحد”.

وأضافت: “من يهاجموننا، ويضعون مقارنات بين ملابسنا في مصر والسعودية ناس فاضية، ونهجهم هو الهجوم بداعي وبدون داعي”.

مقالات ذات صلة
”الرذيلة مقابل النجاح”.. مقاضاة 5 أساتذة جامعيين بتهمة ابتزاز الطالبات في المغرب!

”الرذيلة مقابل النجاح”.. مقاضاة 5 أساتذة جامعيين بتهمة ابتزاز الطالبات في المغرب!

“أموال المرأة من حقها وليست مجبرة على مصاريف البيت”.. هبة قطب تقصف الأزواج

“أموال المرأة من حقها وليست مجبرة على مصاريف البيت”.. هبة قطب تقصف الأزواج

حبة وكارولين.. هل تغيرت معايير المجتمع الجزائري؟

حبة وكارولين.. هل تغيرت معايير المجتمع الجزائري؟

هكذا ودّع الجيش الألماني المستشارة أنجيلا ميركل

هكذا ودّع الجيش الألماني المستشارة أنجيلا ميركل

شيرين عبد الوهاب تطوي صفحة حسام حبيب وتعلن العودة لجمهورها

شيرين عبد الوهاب تطوي صفحة حسام حبيب وتعلن العودة لجمهورها

شاهد.. المغنية الأمريكية جينيفر جراوت تؤدي أغنية للشاب حسني

شاهد.. المغنية الأمريكية جينيفر جراوت تؤدي أغنية للشاب حسني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • CDVH

    بعدما فعلت العلمانية و اللبرالية ما تشاء في البلدان العربية و الاسلامية، فكان لابد ان ياتي الدور على السعودية. السعودية التي قاومت هذا الامر لسنوات يبدوا انها تستسلم و هذا كان متوقع لانها و جدت نفسها تصارع وحيدة في الساحة.

    3

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد