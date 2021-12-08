فنانات بملابس فاضحة في مهرجان سينمائي بالسعودية.. وإلهام شاهين ترد!
أثارت ملابس بعض الفنانات، وخاصة المصريات في مهرجان سينمائي بالسعودية موجة غضب وجدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مغرّدون إن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة، الذي رفع الستار عن دورته الافتتاحية الاثنين 6 ديسمبر، شهد عدة تجاوزات من طرف بعض الفنانات اللواتي اعتمدن العري واللباس الفاضح دون مراعاة لأرض الله الحرام.
#مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي احب ستايل العبابه اكثر من الفساتين فيه احتشام ورقي من زييي؟🤔 pic.twitter.com/FtP42F7sB6
— لـمــى (@Lamaibrahims) December 6, 2021
وكان لافتا في هذه الدورة التي تستمر لغاية 15 ديسمبر، ظهور عدد كبير من نجمات السينما العربية والمصرية على السجادة الحمراء بفساتين جريئة كشفت أجزاء كبيرة من أجسادهن حسب نشطاء.
لا أحد كان يتوقع أن يمر بجدة وبلاد الحرمين أياما وفيه تقام حفلات سينمائية بحضور ممثلات عارية وبزي خادش
حتى كان حلم الممثلات أن تقام مثل هذه المهرجانات في بلاد الحرمين..#مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي pic.twitter.com/ioRAQvLldA
— د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) December 7, 2021
وقال البعض أن طريقة لبس الفنانات تحاكي مهرجان الجونة المصري، وكان لافتا أيضا حسبهم حضور عدد من الفنانين الأجانب، وأيضا كانت الفنانات الأوروبيات ترتدين ملابس مكشوفة وجريئة لا تتناسب مع تقاليد المجتمع السعودي المحافظ.
عُري وملابس فاضحة .. السعودية تحاكي مهرجان الجونة عبر مهرجان البحر الأحمر بجدة!https://t.co/Rm3eaTUyld pic.twitter.com/1wCiivUFXQ
— د/ محمد مسعد (@moh_medical) December 7, 2021
واستنكر الكثيرون إقامة مثل هذه المهرجانات على أرض الله الحرام، دون مراعاة لقدسية المكان الذي يقصده الملايين حول العالم لآداء مناسك الحج والعمرة والتطهر من الآثام.
#الرياض_الان
اول مهرجان سينمائي في السعودية
“مهرجان البحر الاحمر السينمائي”بجدة
مواطن يتساءل معاتباً
كنّا زمان نفتتح المنشاءات والاحتفالات والفعاليات بايات من القران الكريم!
لماذا لم نعد نفتتح فعالياتنا بايات من كتاب الله ؟
ما راي هيئة الترفيه؟
دام ((( استقرارك ))) يا و🇸🇦 pic.twitter.com/UnN6aL5XCJ
— Faisal Labban (@labbanf) December 7, 2021
في ذات السياق علقت الفنانة إلهام شاهين على هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانات المصريات بسبب ملابسهن غير المحتشمة التي ظهرن بها على السجادة الحمراء بجدة.
وقالت الفنانة في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: “لم يجبرنا أحد على الاحتشام في السعودية، وملابسي لم تتغير، سواء في الجونة أو مهرجان القاهرة السينمائي، أو مهرجان البحر الأحمر، وهناك فنانات كانت ملابسهم جريئة ولم يمنعهم أحد من التواجد على السجادة الحمراء، وكل فنانة ارتدت ما يحلو لها دون تدخل من أحد”.
وأضافت: “من يهاجموننا، ويضعون مقارنات بين ملابسنا في مصر والسعودية ناس فاضية، ونهجهم هو الهجوم بداعي وبدون داعي”.