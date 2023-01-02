فنانة تتصدر الترند بسبب فيديو مع ابنها من أمام الكعبة
تصدرت فنانة مصرية الترند عبر محرك البحث “غوغل” بسبب فيديو مع إبنها من أمام الكعبة، تعرّضت على إثره لهجوم حاد من قبل متابعيها.
وظهرت الفنانة هلا رشدي في الفيديو المثير للجدل، وهي تقوم بالتصوير مع ابنها عبر تطبيق “تيك توك”.
وعلقت: “حبيبي يا معز.. قعد ساعات طويلة وما اشتكاش وكان بينزل كل يوم يصلي كل الصلوات ويسمع القرآن والذكر”.
وأضافت: “قولت اتصور معاه كام صوره وألعب معاه شوية.. وتخيلت ساعتها سيدنا النبي وهوه بيلاعب أحفاده الحسن والحسين وهمه بينطوا على ظهره وهو ساجد وما كانش يرفع راسه من السجود إلا لما يخلصوا لعب”.
وأردفت: “اللهم صلّ وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.. تم بحمد الله توثيق ذكرى السعادة والطمأنينة في حضن الحرم”.
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وهاجم نشطاء الفنانة بسبب هذا الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على إنستغرام.
وخاطبها البعض بالقول: “ملقيتيش مكان غير الحرم تعملي فيه الهبل ده؟؟ مفيش تقوى لله خالص؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل”.
هلا رشدي تتعرض للانتقادات بسبب تحدي “تيك توك” أمام الكعبة
تفاصيل وصور: https://t.co/R5mqcbY9ZT
تعرضت الفنانة هلا رشدي لموجة من الانتقادات والهجوم من جانب متابعيها على خلفية نشرها لمقطع فيديو برفقة نجلها “معز” من داخل الحرم المكي .
ظهرت حلا رشدي في الفيديو الذي نش… pic.twitter.com/zytfcj418v
— موقع افاق عربية (@afaq_arabia) January 2, 2023
ونادى آخرون بضرورة احترام بيت الله والكعبة التي لها هيبتها كمكان مقدس، فيما ارتأى مغردون أن الفيديو عادي ولا يعيبه شيء.
الفيديو ده للفنانة المصرية #هلا_رشدي مع ابنها قدام الكعبة والناس زعلانه عليها وعاملين تريند وهجوم قوي.. وانا من رأيي ان الفيديو عادي يعني فيها ايه لما تتصور مع ابنها قدام الكعبة 😅🤔 pic.twitter.com/lJ7FW8b0eT
— DALIA | داليا ✌🏼🇪🇬 (@Dalia_901) January 2, 2023
من جانبها، تجاهلت رشدي كل الهجوم الذي تعرضت له وأعلنت عن موعد حفلها القادم، بعدما بدأت العام الجديد بالعمرة.
هلا رشدي تبدأ العام الجديد بالعمرة: بداية بإذن المولى مليانة خير pic.twitter.com/s3hRwD3YMu
— بوابة مصر ٢٠٣٠ (@msr_2030) January 1, 2023
يذكر أن هلا رشدي فنانة مصرية تعمل في التمثيل والغناء والدبلجة، كما أنها ناشطة اجتماعية.
قدمت العديد من المسلسلات والافلام والحفلات الغنائيه، كما حققت شهرة واسعة على الرغم من أنها بدأت مسيرتها الفنية في وقت متأخر.