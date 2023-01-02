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الجزائر

فنانة تتصدر الترند بسبب فيديو مع ابنها من أمام الكعبة

الشروق أونلاين
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فنانة تتصدر الترند بسبب فيديو مع ابنها من أمام الكعبة
مواقع التواصل
لقطة من الفيديو

تصدرت فنانة مصرية الترند عبر محرك البحث “غوغل” بسبب فيديو مع إبنها من أمام الكعبة، تعرّضت على إثره لهجوم حاد من قبل متابعيها.  

وظهرت الفنانة هلا رشدي في الفيديو المثير للجدل، وهي تقوم بالتصوير مع ابنها عبر تطبيق “تيك توك”.

وعلقت: “حبيبي يا معز.. قعد ساعات طويلة وما اشتكاش وكان بينزل كل يوم يصلي كل الصلوات ويسمع القرآن والذكر”.

وأضافت: “قولت اتصور معاه كام صوره وألعب معاه شوية.. وتخيلت ساعتها سيدنا النبي وهوه بيلاعب أحفاده الحسن والحسين وهمه بينطوا على ظهره وهو ساجد وما كانش يرفع راسه من السجود إلا لما يخلصوا لعب”.

وأردفت: “اللهم صلّ وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.. تم بحمد الله توثيق ذكرى السعادة والطمأنينة في حضن الحرم”.

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Une publication partagée par Hla Roushdy (@hlaroushdy)


وهاجم نشطاء الفنانة بسبب هذا الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على إنستغرام.

وخاطبها البعض بالقول: “ملقيتيش مكان غير الحرم تعملي فيه الهبل ده؟؟ مفيش تقوى لله خالص؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ونادى آخرون بضرورة احترام بيت الله والكعبة التي لها هيبتها كمكان مقدس، فيما ارتأى مغردون أن الفيديو عادي ولا يعيبه شيء.

من جانبها، تجاهلت رشدي كل الهجوم الذي تعرضت له وأعلنت عن موعد حفلها القادم، بعدما بدأت العام الجديد بالعمرة.

يذكر أن هلا رشدي فنانة مصرية تعمل في التمثيل والغناء والدبلجة، كما أنها ناشطة اجتماعية.

قدمت العديد من المسلسلات والافلام والحفلات الغنائيه، كما حققت شهرة واسعة على الرغم من أنها بدأت مسيرتها الفنية في وقت متأخر.

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