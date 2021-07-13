فنانة تونسية تتبرع بمجموعة من الأكفان لضحايا كورونا!

في حملة تحت شعار "استر خوك"

نشرت الفنانة التونسية المعتزلة حياة جبنون، مؤخّرا، مقطعا مصورا عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، تظهر فيه وهي بصدد التبرّع بمجموعة من الأكفان لفائدة ضحايا فيروس كورونا.

وبحسب ما أفاد الإعلام التونسي فإن هذه الحملة نظمت بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية في تحت شعار “استر خوك”.

وأثارت هذه المبادرة موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطر الفنانة لحذف الفيديو من حسابها الرسمي.

https://twitter.com/HcinirandaC/status/1414663456385605640

يذكر أن الوضع الوبائي في تونس بلغ درجة عالية من الخطورة، جراء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا ومن ثم تزايد أعداد الوفيات، ما اضطر الجزائر إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة.