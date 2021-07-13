فنانة تونسية تتبرع بمجموعة من الأكفان لضحايا كورونا!
نشرت الفنانة التونسية المعتزلة حياة جبنون، مؤخّرا، مقطعا مصورا عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، تظهر فيه وهي بصدد التبرّع بمجموعة من الأكفان لفائدة ضحايا فيروس كورونا.
وبحسب ما أفاد الإعلام التونسي فإن هذه الحملة نظمت بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية في تحت شعار “استر خوك”.
#حياة_جبنون تتبرّع بمجموعة من #الأكفان 🤔 تحت شعار “استر خوك ميت والا حيّ” pic.twitter.com/xNQk7gU0GJ
— Anis Moussi (@AnisMoussi1) July 12, 2021
وأثارت هذه المبادرة موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطر الفنانة لحذف الفيديو من حسابها الرسمي.
https://twitter.com/HcinirandaC/status/1414663456385605640
🔴 حياة جبنون عاملة حملة اسمها “استر خوك” حي ولا ميت وتتمثل في جمع أكفان للتوانسة الي باش يموتو من كورونا يعني دمار نفسي للناس المرضى
شعب مدمر خلقي وزيدو دمروه في عوض جمع تبرعات لشراء مكثفات اكسيجين ولا مساعدة المتضررين من الحجر الصحي الشامل قايمين يلمو في كفونات..!!
— Taoufik Gattoufi (@taoufikgattoufi) July 12, 2021
يذكر أن الوضع الوبائي في تونس بلغ درجة عالية من الخطورة، جراء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا ومن ثم تزايد أعداد الوفيات، ما اضطر الجزائر إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة.