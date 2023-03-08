فنانة سورية تثير غضب جمهورها بعد تمنيها الموت للناجين من الزلزال!

أثارت فنانة سورية موجة غضب واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد تمنيها الموت للناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فيفري 2023.

وتداول نشطاء مقطع للفنانة سوزان نجم الدين، تحدثت خلاله لقناة مصرية عن معاناة السوريين إثر الزلزال العنيف الذي أودى بحياة الآلاف منهم.

تظهر الفنانة السورية وهي تقول: “قلوبنا اتزلزت، والوضع صعب حتى الآن، والمشهد مأساوي، فهو دمار شامل في مدن تدمرت، وفي أسر تدمرت كلها، وفي ناس عاشت منهم”.

وأردفت: “واللي عاشوا يا ريتهم ماتوا، يمكن حاجة صعبة، وحابة أشكر مصر، لأن وقفتها أخوية هي وكل الدول العربية”.

وانهالت التعليقات السلبية على الفنانة وتعرضت لهجوم واسع حيث كتب العلامي السوري موسى العمر “جتك نيله”.

فيما دافع اخرون عنها وأكدوا أن التعبير خانها وعلق أحدهم: “يمكن تكون عندها زعل عليهم ولكن التعبير يمكن أن يكون خاطئ”.