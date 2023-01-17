فنانة شهيرة تحذف صورها الجريئة وتعتذر من متابعيها

حذفت فنانة شهيرة مجموعة صور، وصفها متابعوها بالجريئة وغير اللائقة، كما اعتذرت منهم بعد سيل الانتقادات التي تلقتها.

واعتذرت الفنانة السورية جيهان عبدالعظيم بعد نشر جلسة تصوير جديدة، تضمنت صورا، بملابس ضيقة لدرجة تحدد تفاصيل جسدها.

يذكر أن الفنانة ظهرت، خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع إنستغرام، مرتدية بدلة شتوية.

وبالرغم من أنها كانت تغطي جسدها بالكامل، إلا أن بعض المعلقين هاجموا تلك الإطلالة.

وقال نشطاء من محبي الفنانة إن ملابسها ضيقة وتحدد تفاصيل جسدها وطالبوها بحذف الصور.

وتفاعلت جيهان مع تلك التعليقات، قائلة عبر حسابها على إنستغرام: “أول شي أنا بقدر هجومكم لأن مالكم متعودين أني نزل صورة فيها أي شي بيزعجكم، تاني شيء أنا فعلا ما انتبهت ونمت وفقت لاقيت غضبكم وزعلكم”.

وأضافت: “أنا والله ما انتبهت جل الذي لا يخطئ، أرجو منكم أن تعتبروها زلة وتسامحوني أنا استغفرت الله والآن استسمح منكم تعتبروني بنتكم وغلطت”.

وقامت جيهان عبدالعظيم بحذف الصور، ثم أعادت نشرها بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وهو ما أثار انقساما بين متابعيها.

وأشاد البعض بتلك الخطوة التي قامت بها الفنانة الشهيرة، فيما ارتأى آخرون بأنه لا فرق يذكر بين الصورتين.

يذكر أن عبد العظيم شاركت ببدايتها في لوحات إستعراضية للرقص الشعبي في «مهرجان الأغنية السورية».

كانت بدايتها الفعلية في التمثيل عام 1993 في مسلسل «الجذور لا تموت» ثم توالت أعمالها الفنية بعد ذلك وقدمت العديد من الأدوار والشخصيات.

جاءت فرصتها الحقيقة خلال مسلسل «أشواك ناعمة» للمخرجة رشا شربتجي.

وفي أفريل 2020 أعلنت عن اعتزالها التمثيل بشكل نهائي. وكانت آخر مشاركة تمثيلية لها بعام 2016 خلال مسلسل «مذنبون أبرياء».