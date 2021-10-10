فنانة عراقية تشعل مواقع التواصل باقتراحها هذه العقوبة للمتحرّش!

أشعلت الفنانة العراقية، آشتي حديد، مواقع التواصل الاجتماعي، باقتراحها عقوبة غريبة للمتحرّش، أثارت استياء الكثيرين.

وقالت آشتي أثناء حلولها ضيفة ببرنامج “مع الفارس” إن عقوبة المتحرش من وجهة نظرها هي معاملته بالمثل أي “التحرّش به” كي يشعر بما تشعر به المرأة.

وسخر ناشطون من مقترحها، وقالوا إن مقدم البرنامج “نزار الفارس” نفسه ازدرى رأيها لما سألته: “انت تحب إني أتحرش فيك في الشارع” فأجابها: “يا ريت”.

من جانب آخر تحدثت عن مسألة خلعها للحجاب وقالت إنها ارتدته صغيرة وخلعته لأنها لم تقتنع به يوما.

كما أكدت أن الشعر نصف جمال المرأة وبالتالي فالحجاب حسبها ينقص من الجمال، وهي النقطة التي فجرت غضب البعض ممن قالوا إنها تستحق التحرش لأنها لا تستر نفسها.