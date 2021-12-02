فنانة عربية تثير جدلا واسعا بارتدائها قميصا كتبت عليه آية قرآنية!

أثارت فنانة عربية جدلا واسعا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بارتدائها قميصا أبيضا يكشف عن بطنها، كتبت عليه بخط أسود آية قرآنية.

وطبعت الفنانة الأردنية فيدرا، عبارة “أمم أمثالكم”، على قميصها، وهي اقتباس من الآية القرآنية “وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم”.

وظهرت فيدرا بكل ثقة، في 26 نوفمبر، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 وهي تستعرض أزياءها التي لفتت الانتباه وأثارت الجدل.

واستنكر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أزياء فيدرا وقالوا إن الملابس ليست مكانا لوضع الآيات القرآنية، فيما اتهم آخرون الفنانة الأردنية بتخطي الحدود الحمراء عند ظهورها بهذا القميص.

واعتبرت فيدرا أن الهدف من الكتابة على القميص كان التذكير بحقوق الحيوان، مثلها مثل العديد من الآيات التي يتم التبرك والتحصن بها، وساندها البعض ودافع عن وجهة نظرها.

وقالت فيدرا في تصريحات صحفية: “الحقيقة لم استوعب ما الهدف من الجدل الدائر حول ملابسي، ولا أجد سبب لكل هذا الجدل”.

وأضافت: “إحنا طول الوقت بنلبس آية الكرسي وكلمة الله وآيات قرآنية في سلاسل ذهب وفضة وخواتم”، وأشارت إلى أنه حتى الإخوة الأقباط يرتدون صلبانا وصورا للسيدة العذراء والسيد المسيح».

واستكملت قائلة: “فرقت إيه مع الناس ارتداء هذه الآيات سواء في سلسلة أو دلاية أو حتى تطريز على الملابس”.

وتساءلت: “هو في كلام أو منطوق أهم من كلام ربنا !”، واستكملت: “الإنسان يستدل بهذه الكلمات أو يرسل بها رسالة معينة، وهي كلمات تعبر عن قناعات كل شخص ومدى إيمانه بكلام ربنا سبحانه وتعالى”.

وتساءلت فيدرا: “فين الغلط بالظبط، أنا طول النهار والليل لابسة 3 آيات كرسي في رقبتي”، وكشفت أن هذا أمر يحدث بشكل طبيعي في المطلق، أما في المهرجان كانت الرسالة لدعم الحيوانات وتوعية الناس أنهم أمم مثل البشر، ويجب أن نعطف عليهم ونرعاهم بدلا من سمهم وقتلهم دون رحمة.

في ذات السياق قال الأزهري إبراهيم عبد الراضي: “إن الملابس تُمتهن وقد يتم الدخول بها إلى أماكن لا يجوز دخولها بآيات من كتاب الله تعالى، إذ قال الله في كتابه العزيز: “في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون”، فلذلك لا بد من التأدب مع الله عز وجل، ولا يجب تعريض آياته وقوله الكريم للامتهان والابتذال”.