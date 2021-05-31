-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر
قالت غنها تتوفر على كل الشروط

فنانة عربية تحصل على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات

نادية شريف
  • 1167
  • 0
فنانة عربية تحصل على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات

أعلنت فنانة عربية، مساء الاثنين، حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، لتوفر ها على كافة الشروط المطلوبة.

وقالت الفنانة نادين نجيم في منشور على صفحتها في “إنستغرام”: “أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل الشكر والتقدير لهيئة الثقافة والفنون في دبي على دعمها الفنانين والمبدعين”.

وأضافت: “شكر خاص للسيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حرصهم الدائم بتكريم الشخصيات المؤثرة في كل المجالات.. سعيدة جدًا بوجودي في بلد الأمن والأمان”.

يذكر أن  الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات لفئات من المقيمين، وتستهدف استقطاب المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، والذين كان لهم دور كبير في تطور الإمارات، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة.

والعديد من المشاهير قد سبقوا نادين، في الحصول على الإقامة الذهبية للإمارات، بينهم الفنان المصري محمد رمضان، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها راغب علامة، وناصيف زيتون، ونيللي كريم، وقصي خولي، ومروان خوري، وهاني شاكر، وغيرهم من النجوم.

مقالات ذات صلة
عائلات تستبدل خطيبة الإبن بأختها أو قريبتها!

عائلات تستبدل خطيبة الإبن بأختها أو قريبتها!

هذ ما فعلته رفيقة محرز عقب خسارة فريقه في نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي!

هذ ما فعلته رفيقة محرز عقب خسارة فريقه في نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي!

هكذا يستغل جيش الاحتلال الصهيوني أجساد مجنداته في الحرب على غزة!

هكذا يستغل جيش الاحتلال الصهيوني أجساد مجنداته في الحرب على غزة!

زوجة سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية تصفع موظفة وتتسبب في أزمة!

زوجة سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية تصفع موظفة وتتسبب في أزمة!

ظاهرة هروب الأطفال.. تحذير من التعنيف خلال موسم الامتحانات

ظاهرة هروب الأطفال.. تحذير من التعنيف خلال موسم الامتحانات

شاهد.. مسافرة تعتدي على مضيفة طيران وتحطم أسنانها!

شاهد.. مسافرة تعتدي على مضيفة طيران وتحطم أسنانها!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد