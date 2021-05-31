فنانة عربية تحصل على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات

قالت غنها تتوفر على كل الشروط

أعلنت فنانة عربية، مساء الاثنين، حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، لتوفر ها على كافة الشروط المطلوبة.

وقالت الفنانة نادين نجيم في منشور على صفحتها في “إنستغرام”: “أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل الشكر والتقدير لهيئة الثقافة والفنون في دبي على دعمها الفنانين والمبدعين”.

وأضافت: “شكر خاص للسيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حرصهم الدائم بتكريم الشخصيات المؤثرة في كل المجالات.. سعيدة جدًا بوجودي في بلد الأمن والأمان”.

يذكر أن الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات لفئات من المقيمين، وتستهدف استقطاب المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، والذين كان لهم دور كبير في تطور الإمارات، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة.

والعديد من المشاهير قد سبقوا نادين، في الحصول على الإقامة الذهبية للإمارات، بينهم الفنان المصري محمد رمضان، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها راغب علامة، وناصيف زيتون، ونيللي كريم، وقصي خولي، ومروان خوري، وهاني شاكر، وغيرهم من النجوم.