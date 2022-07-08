فنانة كويتية تثير جدلا بمنشور الحمار الذي أكل الوردة.. من المقصود؟

أثارت الفنانة الكويتية هند البلوشي جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بمنشور عن الحمار الذي أكل الوردة.

وقالت الفنانة عبر حسابها على إنستغرام: “الصمت ليس ضعفًا! لكنه ارتقاء لم تدركه العقول الراقية بعد، فكم هي مؤلمة جدًا مرارة الخيبة بعد الثقة العمياء، فها أنا أقف دقيقة صمت، حدادًا على الوردة التي ظنت أن الحمار سيشمها فأكلها”.

ولم تعط البلوشي أية تفاصيل بشأن منشورها المثير للجدل ومن الشخص المقصود الذي منحته ثقتها فخذلها ولم يقدر قيمتها لكن ناشطون أكدوا بأنها تقصد الفنان العراقي علي يوسف الذي أنكر زواجه منها في السابق.

وشهدت ساحات المواقع مشادات كلامية بين الطرفين، قبل أن تقرر الفنانة إغلاق صفحة الموضوع نهائيا.