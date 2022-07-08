فنانة كويتية تثير جدلا بمنشور الحمار الذي أكل الوردة.. من المقصود؟
أثارت الفنانة الكويتية هند البلوشي جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بمنشور عن الحمار الذي أكل الوردة.
وقالت الفنانة عبر حسابها على إنستغرام: “الصمت ليس ضعفًا! لكنه ارتقاء لم تدركه العقول الراقية بعد، فكم هي مؤلمة جدًا مرارة الخيبة بعد الثقة العمياء، فها أنا أقف دقيقة صمت، حدادًا على الوردة التي ظنت أن الحمار سيشمها فأكلها”.
هند البلوشي عبر الإنستقرام:
“دقيقة صمت على وردة أكلها الحمار” pic.twitter.com/WiiCqkc6Eb
— Gorgeous (@gorgeous4ew) July 6, 2022
ولم تعط البلوشي أية تفاصيل بشأن منشورها المثير للجدل ومن الشخص المقصود الذي منحته ثقتها فخذلها ولم يقدر قيمتها لكن ناشطون أكدوا بأنها تقصد الفنان العراقي علي يوسف الذي أنكر زواجه منها في السابق.
فيديو / علي يوسف يطلق الفنانة هند البلوشي بالثلاثة عبر البث المباشر ! pic.twitter.com/OXXJgECBON
— المجلس (@Almajlliss) April 8, 2021
وشهدت ساحات المواقع مشادات كلامية بين الطرفين، قبل أن تقرر الفنانة إغلاق صفحة الموضوع نهائيا.