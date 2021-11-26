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فنانة لبنانية تسخر من سياسيي بلادها وتشبّههم بالقمامة!

نادية شريف
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فنانة لبنانية تسخر من سياسيي بلادها وتشبّههم بالقمامة!

سخرت فنانة لبنانية من سياسيي بلادها وشبهتهم بالقمامة، في منشور أحدث جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى إعجاب الكثيرين.

ونشرت أمل حجازي صورة للقمامة عبر حسابها الرسمي على تويتر وكتبت: “صورة لسياسيين لبنان في اجتماع Outdoor “.

وتداول عديد النشطاء منشور حجازي، وقال البعض إن رأيها صواب ورائحة السياسيين في لبنان تفوح عفنا تماما كما القاذورات.

وكانت الفنانة قد هاجمت مؤخرا الطبقة السياسية في بلادها التي تعاني من أزمات مأساوية بالقول: “يا مجرمين يا قتلة المرضى والأطفال التاريخ سيلعنكم وسيذكر إجرامكم على مر العصور”.

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