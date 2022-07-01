فنانة لبنانية تشعل تويتر برفضها المساواة بين الجنسين!

أشعلت فنانة لبنانية منصة تويتر بتصريحاتها الرافضة للمساواة بين الجنسين، الأمر الذي أثار استغراب ناشطين وفتح أبواب الجدل بين الكثيرين.

وقالت الفنانة دانا حلبي: “أنا إذا تزوجت أو لما أكون متزوجة، أنا زوجي في البيت سي السيد، أنا أيوه ليدي وكلاس، لكن أنا في بيتي الراجل راجل والست ست، بدها تطبخ بدها تنظف وبدها تنطره”.

وأضافت: “فيه مطارح بحس إن الست لازم يكون عندها ضعف لازم يكون عندها خجل، لكن بتتكلم عن المساواة، أنا لما أروح أتعشى معك أنا أدفع لك، لكن في البيت الراجل راجل والست ست، تشلحه ثيابه وتلبسه غيرها”.

وقال نشطاء إن كلام دانا صحيح ولو فكرت كل امرأة بهذا المنطق لكانت الدنيا بخير في حين رأى آخرون أنها تستعرض فقط لتركب موجة الترندات.

من جانب آخر هاجم البعض الفنانة وقالوا بأن الأشغال المنزلية ليست من واجبات المرأة حسب بل ينبغي على الرجل مساعدتها بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله.

يذكر أنه في نهاية ماي الماضي أعلنت دانا حلبي انفصالها عن زوجها، مصوّر المشاهير المصري أيمن عباس، في زواج لم يدم أكثر من عشرة أشهر.