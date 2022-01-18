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جواهر

فنانة مصرية تبحث عن زوج يحترم رجوعها للبيت على الخامسة فجرا!

جواهر الشروق
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فنانة مصرية تبحث عن زوج يحترم رجوعها للبيت على الخامسة فجرا!
الفنانة رانيا يوسف

أثارت فنانة مصرية جدلا واسعا عبر مختلف شبكات التواصل، بعدما أعربت عن حاجتها لزوج يتفهم طبيعة عملها، ويحترم رجوعها للبيت يوميا على الساعة الخامسة فجرا.

وقالت الفنانة رانيا يوسف خلال لقاء تلفزيوني، مساء الاثنين، إن من أسباب شهرتها الفنية الكبيرة التي تتمتع بها مجهودها وتفرغها التام وحبها لمهنة الفن.

وأضافت: “برجع يوميًا من الشغل إلى منزلي في تمام الخامسة فجرًا، وأحيانا بشتغل 3 أيام دون الرجوع للمنزل”، لافتة أنها تبحث عن رجل يحترم مواعيد وطبيعة عملها وعقلها وطموحها.

وأوضحت الفنانة أن الرجل المصري أو الشرقي يتغير بعد شهور قليلة من الزواج بشكل لا يمكن تصديقه، الأمر الذي يجعلها على الدوام خائفة من فكرة الارتباط.

من جانب آخر كشفت رانيا أنه لا مانع لديها من تقديم مشاهد جريئة في الأعمال الفنية التي توافق عليها، وإن ليس لديها خطوط حمراء.

وتابعت في حوار أجرته مع المذيعة إنجي أنور، ضمن برنامج “مصر جديدة” على قناة ETC: “أنا ست محترفة ولا مانع لدي من تقديم مشهد فيه قُبلة أو يتطلب مني ارتداء مايوه بكيني إذا كان ذلك ما يحتاجه سياق العمل الدرامي أو السينمائي”.

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التعليقات
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  • كمال

    اشترو لها كلب احسن

    0
  • أبى آمين الجزائري

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌹الإسلام المعتدل الذي يريده الغرب و أمريكا. إذا كانت تقيم الليل و محافظة على صلاتها فلا مانع من ذالك. الله المستعان و لا حول ولا قوة الا بالله. ربي أقم الساعة

    0
  • مضروب بالطاوا

    أنا مستعد لكن بعد رجوعها تروح لدار أمها و أبوها ماجيش عندي

    1

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