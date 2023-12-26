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جواهر

فنانة مصرية تثير الجدل بكلمات أغنيتها الجريئة ونقابة الموسيقيين تجتمع بشأنها

جواهر الشروق
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فنانة مصرية تثير الجدل بكلمات أغنيتها الجريئة ونقابة الموسيقيين تجتمع بشأنها
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الفنانة المصرية روبي

أثارت الفنانة المصرية روبي جدلا واسعا بكلمات أغنيتها الجديدة التي قال عنها متابعوها بأنها جريئة جدا وتحمل إيحاءات جنسية.

وتعرضت روبي لانتقادات لاذعة ما جعل نقابة المهن الموسيقية تجتمع بشأنها، ليؤكد بعض الأعضاء عدم رضاه عن الكلمات.

وتم الاتفاق مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل على عقد اجتماع لتداول الآراء حول تضمن الأغنية إيحاءات جنسية.

يذكر أن أغنية روبي الجديدة التي أحدثت ضجة تحمل عنوان “3 ساعات متواصلة”، وقد استفزت الجمهور بسبب كلماتها التي اعتبرت جريئة جدا وخادشة للحياء.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وطُرحت عبر القناة الرسمية للفنانة روبي على موقع “يوتيوب” يوم الأحد.

وعلى الرغم من أن هناك من وجد الأغنية صيفية وخفيفة، إلا أن أغلبية التعليقات اتفقت على أن كلماتها تحمل إيحاءات غير لائقة.

ونادى البعض بضرورة تفعيل الرقابة التي يظهر  أنها غائبة على المصنفات الفنية، لافتين إلى أن الفنانة ينبغي القبض عليها من طرف “بوليس الآداب”.

وتأتي أزمة «3 ساعات متواصلة»، ضمن سلسلة أغان قدمتها الفنانة روبي، وطاردتها بسببها القضايا والاتهامات من قبل.

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