فنانة مصرية تعتزل الفن وتعلن توبتها النصوح

في خطوة مفاجئة، أعلنت الفنانة المصرية سما المصري توبتها النصوح وارتدائها الحجاب واعتزالها الفن، مؤكدة أنها اتخذت هذا القرار بقناعة تامة.

ونشرت مؤخرا سما صورا جديدة لها بالحجاب على حسابها الرسمي بموقع “انستغرام” وكتبت تعليقا، قالت فيه:” ليس هناك من هو أحن من الله، ولكن نحن لم نستشعره أمامنا وإلا كنا منعنا أنفسنا من معصيته”. أضافت:” حقك علي يا حبيبي، سامحني”.

وكانت المصري، بعد أن أعلنت مؤخرًا توبتها وارتداء الحجاب، طالبت الجميع بحذف صورها القديمة التي تظهر فيها بملابس مكشوفة.

وخلال هذه الفترة، نشرت فيديو ظهرت فيه منهارة من البكاء، عبر حسابها على فيسبوك، وأعلنت فيه أنها ستغلق حساباتها على أنستغرام والفيسبوك وأنها مسحت محتواها على التيك توك، مؤكدة أنها في صراع نفسي وغير قادرة على تحمله.

وتابعت: “يا رب تب عليّ، تعبت والله، اقبلها مني يا رب توبة نصوح لوجهك الكريم.. وما أقلعش الحجاب تاني يا رب”.