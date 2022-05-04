فنانة مصرية تنتقد سلاف فواخرجي لإنكارها نار جهنم

وصفت الفنانة المصرية دينا، تصريحات السورية سلاف فواخرجي حول إنكارها نار جهنم في الآخرة بـ” التهريج”.

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـصحيفة”الوطن” المصرية، إنها لا تعلم الديانة التي تتبعها سلاف كي تدلي بمثل هذا التصريح، لأن النار موجودة في الآخرة بكل تأكيد.

وفي ردها عن سؤال حول خوفها من عقاب الله عزوجل يوم الآخرة، قالت دينا بأنها تؤمن بأن الله غفور رحيم، وأنها ستدخل الجنة برحمته سبحانه وتعالى.

وكانت الفنانة السورية سلاف فواخرجي قد أثارت الجدل حول ديانتها بحديثها عن الجنة والنار بطريقة تؤكد أنها لا تؤمن بهما.

وقالت فواخرجي في أحد البرامج الاجتماعية السورية، إن أمها عودتها منذ الصغر أن تكتفي بالقول عندما تُسأل عن ديانتها بأنها “سورية”، مشيرة إلى أن والدتها كانت تأخذها معها إلى الكنيسة والمسجد اللذين تقول عنهما “بيت الله”.

وكشفت الفنانة السورية عن معتقداتها حول الجنة والنار، قائلة:”الله أحلى من إنه يحرق، ما بيحرق، الثواب والعقاب موجودين دائما، موجودين حتى بالدنيا، وكما تدين تدان” . وأضافت:” الجنة حالة جميلة، بس ما في حد ذهب إلى هناك وعاد ليحكي، ما في حد رجع لنا ليحكي”.

واستنكرت سلاف تكفير البوذيين، قائلة:”طبعا البوذي مرضي عنه، قمة الكفر إنك تكفر إنسان”.