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جواهر

فنانة مصرية تنتقد مصلى النساء وتشبه بابه بـ “مدخل المطبخ”

جواهر الشروق
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فنانة مصرية تنتقد مصلى النساء وتشبه بابه بـ “مدخل المطبخ”

انتقدت فنانة مصرية المكان المخصص لمصلى النساء في المساجد، ووصفته بأنه مكتوم ومغلق بحواجز ومدخله جانبي كما لو أنه”مدخل مطبخ”. 

وتساءلت فيدرا، عبر فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”: “لماذا نحن نتعامل معاملة المواطن الدرجة الثانية”، مضيفة:” لماذا لا يكون مصلى  النساء جميل ومشرح مثل مصلى الرجال؟”.

أضافت: “لماذا أنا كامرأة مسلمة أعامل على أنني مواطنة من الدرجة الثانية؟ واستكملت حديثها قائلة:”نحن نعلم أن الرجال يذهبون إلى صلاة الجمعة أكثر، ولكن اجعلوا لنا مكان مدخله جميل ولوكان صغيرا، وليس مدخلا جانبيا كأن من سيدخله أشخاص غير مهمين”.

ودعت فيدرا في ختام حديثها إلى الالتفات إلى النساء والاهتمام بهن بتجهيز مكان جميل لهن وهن ذاهبات للصلاة، وفق موقع ” مصرواي”.

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