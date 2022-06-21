فنانة مصرية معتزلة تعبّر عن سعادتها لإلغاء مهرجان الجونة
أعربت الفنانة المصرية المعتزلة عبير الشرقاوي عن سعادتها لإلغاء مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.
وكتبت عبير على صفحتها الرسمية على فيسبوك منشورا، قالت فيه : ” أحلى خبر سمعته من سنة… إلغاء مهرجان العرى العالمي”. مضيفة أنها سعيدة لأن المهرجان تم إلغاؤه لأن فيه “مبارزة مع الله وعناد وإصرار على الفحش”. تابعت: ” سعيدة لأنني أخاف من هذه الآية: <وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25)الأنفال”. أضافت ” وأخاف أيضا من هذه الآية:” <ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)الروم.
الفنانه المعتزلة عبيرالشرقاوى صاحبة دور زوجة عمر بن عبد العزيز
ورأيها فى الغاء مهرجان الجونة(مهرجان العرى) بتاع ساويرس pic.twitter.com/euK8HKDCV2
— ضد الاستبداد والطغاة (@smg2907) June 20, 2022
وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أصدت بيانا قالت فيه إنه تم تأجيل فعاليات الدورة السادسة للمهرجان والتي كان من المقرر تنظيمها من 13 – 22 أكتوبر القادم.
وذكرت إدارة المهرجان أن هذا القرار جاء حرصا على الدور الحيوي الذي يلعبه المهرجان السينمائي على المستويين الفني والسياحي محليا وعالميا، أخذًا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان، وفق ما نشره موقع ” مصر اليوم”.
عندها حق الناس كانت بتسيب أحداث المهرجان ولاتنظر إلا لما يحدث على السجادة الحمراء من عرى وتهتك واستهانة بقيم وعادات المجتمع
— Basuny Gh (@BasunyG) June 20, 2022
ولفتت اللجنة المنظمة للمهرجان أنها ستقوم بالإعلان عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فعاليات الدورة السادسة من المهرجان بشكل دوري في الفترة المقبلة.