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خلال عريضة وقعها عدد من المسرحيين والكتاب

فنانون وكتاب جزائريين يدعون إلى مقاطعة مهرجانات المطبعين

زهية منصر
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فنانون وكتاب جزائريين يدعون إلى مقاطعة مهرجانات المطبعين
أرشيف

دعا عدد من الفنانين والمثقفين والكُتَّاب والشعراء الجزائريين إلى مقاطعة هيئات وجمعيات ومهرجانات ومنتديات المطبعين، حيث دعت عريضة وقعها عدد من المثقفين إلى “التنديد بهمجية الكيان الصهيوني المجرم، والتنديد أيضا بالتواطؤ من قبل الخونة المطبعين، مع المطالبة بمقاطعة هيئات وجمعيات ومهرجانات ومنتديات هؤلاء المطبعين باسم العروبة والدين والعرق والجغرافيا،” وذهب أصحاب العريضة بعيدا، عندما دعوا إلى تخوين كل من يشارك فيها “نطالب الدولة الجزائرية بالتجريم والخيانة العظمى لكل مشارك فيها”.
وقال أصحاب العريضة إن هذا النداء جاء “بناء على اتِّضاح الصورة الآن التي لا لُبس فيها في تصنيف الحق والباطل”، مؤكدين على أن “فلسطين قضية شرف لكل حر شريف على وجه الأرض مهما كان مشربه أو عقيدته، فما بالك بنا كجزائريين حاملين على عاتقنا إرث الأجداد العظيم في النضال والمقاومة ونصرة المظلوم أينما كان”.
وعرفت العريضة تفاعلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وقعها عدد من الأسماء، على غرار المخرج شوقي بوزيد، المسرحي بومدين بلا، حليم زدام، رياض سقني، صالح روان، الأكاديمي عبد الكريم بن عيسى وغيرهم.

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