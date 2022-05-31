فنانو باتنة يطالبون بإعادة النظر في محافظة مهرجان تيمقاد

في انتظار أن تستقبلهم الوزيرة مولوجي

رفع مجموعة من فناني باتنة عريضة لوزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، طالبوا من خلالها وزيرة القطاع بإعادة النظر في تركيبة محافظة مهرجان تيمقاد الدولي.

وضمت القائمة التي تم وضعها على مستوى مديرية الإنتاج والتوزيع الثقافي بالوزارة، قرابة أربعين اسما من فناني باتنة، بين موسيقي ومسرحي وممثل، يطالبون من خلالها الوزيرة بإعادة النظر في تركيبة المحافظة، وهذا بعد أن أقدم المحافظ الحالي يوسف بوخنتاش – حسبهم – على إقحام أناس دخلاء على الوسط الفني في تسيير المحافظة.

وقال الموسيقي هشام قرفي إن أصحاب العريضة يطالبون بإعادة النظر في طريقة تسيير المهرجان وتركيبة المحافظة كون تيمقاد هو أقدم مهرجان في الجزائر منذ 1969 وتراكم هذه السنوات تؤهل هذا المهرجان ليكون في مستوى مهرجان جرش أو موازين، أو غيره من المهرجانات العربية الكبيرة.

وأضاف قرفي في اتصال مع الشروق أن تيمقاد هو إحدى التظاهرات الثقافية الكبرى في البلاد وفي باتنة تحديدا والتي يمكن استغلالها لإعطاء دفع وتحقيق مكاسب ثقافية وحتى اقتصادية للولاية والمنطقة عموما وحتى الترويج للجزائر كوجهة سياحية.

وكشف المتحدث ذاته أن مجموعة الفنانين والفاعلين الموقعين على العريضة، يلتمسون من وزيرة القطاع أن تستقبلهم لتستمع إليهم وتتشاور معهم من أجل تقديم اقتراحاتهم قصد إعطاء دفع ونفس جديد للمهرجان بوصفه أحد أهم التظاهرات الفنية الكبيرة والقديمة في الجزائر.

للإشارة، ينتظر أن تفصل وزارة الثقافة قريبا في الخريطة الجديدة للمهرجانات من خلال إعادة تحديث دفاتر الشروط ووضع معايير جديدة لتعين المحتفظين وتصنيف هذه التظاهرات، حيث ترمي الوزارة من خلال جملة الإجراءات الجديدة إلى تجاوز التراكمات السلبية لهذه التظاهرات التي تعاني في اغلبها من الديون.

والجدير بالذكر أن أغلب المهرجانات خاصة الكبيرة منها تعاني من الديون وشغور المناصب وهذا بعد تغير المحافظين منذ 2019 عندما أجرت الوزيرة السابقة مريم مرداسي حركة تغيرات في سلك محافظي المهرجانات ومسيري التظاهرات الثقافية غير أن أغلب المحافظين الجدد لم يلتحقوا بمناصبهم لم يوقعوا على محاضر تسليم المهام بسبب عدم تصفية مديونية المهرجانات.

بوخنتاش: جماعة العريضة تريد أن تكون هي المحافظة

من جهته، أوضح محافظ مهرجان تيمقاد يوسف بوخنتاش أن العريضة التي رفعها بعض الفاعلين الثقافيين في باتنة للوزارة الوصية غير مؤسسة ولا معنى لها لأن التغيرات التي أجراها داخل المحافظة في من أجل سير المهرجان كمؤسسة كون المهرجان بحاجة ليس فقط للفنانين لكن أيضا لمحافظ حسابات ومحامي وغيرها من التخصصات التي تتيح للمحافظ تسير مهرجان.

وأشار بوختناش في اتصال معه أن المهرجان ليس فقط الواجهة والخشبة لكنه كل متكامل. وأضاف المتحدث أن أصحاب العريضة يريدون أن يكونوا هم المحافظة وهم المهرجان وهذا غير معقول أن المهرجان حريص على مبدأ التداولية بين الأسماء الفنية والموسيقية التي لها الحق في أن تكون جزء من هذا الحدث، وأضاف أن المجموعة سبق وكانت في طبعة 2018 و2019 يعني ليس من حقها أن تتحجج بالتهميش والإقصاء، مؤكدا أن التنظيم لا يجب أن يخضع للفوضى والارتجال ويحب أن تكون كل الأمور مضبوطة بما فيها الجوانب القانونية والمالية واللوجستيية وهي التي أملت التغيرات التي أجراها في المحافظة.