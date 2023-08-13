فنان التراث العيساوي فؤاد بوخدمي في ذمة الله

توفي مغني التراث العيساوي الشيخ فؤاد بوخدمي يوم الأحد بمدينة مستغانم، عن عمر يناهز 61 سنة.

الفنان الراحل من مواليد 1962، وهو من خرّيجي المدرسة الفنية لجمعية نادي الهلال الثقافي بمستغانم. التي صقلت موهبته الغنائية وملكاته الفنية.

وأنتج الفنان من خلال فرقته المتخصصة في التراث العيساوي ما لا يقل عن 40 ألبوما غنائيا. طيلة مشواره الفني الذي تميّز فيه بإنتاج عدّة أغان من كلماته وألحانه، فضلا عن أدائه للقصائد التقليدية.

وقد ووري جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة العصر يوم الأحد، بمقبرة سيدي علال قصوري ببلدية صيادة، حسب ما أفاد به أفراد من عائلته.