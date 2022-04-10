فنان تونسي يقترح تثبيت رمضان في شهر ديسمبر

تعرض فنان تونسي لموجة انتقادات شديدة بسبب اقتراحه تثبيت شهر رمضان في ديسمبر حتى يتسنى لجميع المسلمين صيامه.

وقال المخرج والممثل محمد السياري في لقاء على إذاعة “شمس أف أم” المحلية، إن تصادف شهر رمضان مع فصل الصيف من شأنه أن يسبب مشقة للبعض خاصة الأطفال، فلماذا لا يتم تثبيته في الأول من ديسمبر ليكتمل في 30 ويكون العيد في 31 من نفس الشهر؟!.

وتساءل السياري من خلال اللقاء المصور:” هو الدين رحمة ولا نقمة؟!”. وتابع يقول، إذا كان رحمة فلماذا يصوم الناس في أيام شديدة الحرارة “تنقب رأس الديناصور؟!”.

وقد أثارت هذه التصريحات موجة استياء وسخط كبيرتين بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا كلامه تطاولا على الإسلام وطالبوه بعدم الخوض في أمور الدين التي لا يفقهها.

وقال أبو وائل صلاح الدين تعليقا على هذا الموضوع: “من هو حتى يتكلم في مثل هذه الأمور؟ وهل يستطيع تغيير ذلك؟ كلا والله لن يستطيع البتة” متساءلا:” من الذي عيّن هذا الشهر، أعني رمضان، ليصوموا فيه؟!”.

وغرّد ظافر البشري “يا قاصر الرؤية والفهم .. من عظمة التاريخ الهجري وإعجازه أن رمضان يأتي في الفصول الأربعة، وهذا توزيع عادل بين البشر بعكس الأعياد المرتبطة بثبات التاريخ الميلادي كالكرسمس مثلا، لا يستمتعون به لأنه ثابت في صقيع الشتاء وبرده الشديد”.

وعلق مياح العنزي على هذا التصريح للفنان التونسي:” غدا سيظهر لنا أحدهم ويقول توقيت صلاة الفجر مرهق ونطالب بتثبيتها بتوقيت الضحى”. مضيفا :”يُستهدف هذا الدين غالبا لثلاث أمور: إما لكسب شهره أو لتنفيذ أجندة أو نتيجة غفلة”.

وقال الإعلامي التونسي سمير الوافي في تدوينة ساخرة نشرها على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي:” لك الحق السيد اليساري..حتى الحج يمكن تقريبه إلى محافظة القيروان…لماذا نذهب للحج إلى آخر الدنيا؟!”.