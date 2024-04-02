فندق بسلوفينيا يعرض سرير رونالدو في مزاد علني

لم تتمكن الجماهير السلوفينية العاشقة لرونالدو من الالتقاء به والتقاط الصور التذكارية معه، في ظل ضيق الوقت ومغادرته للبلاد عقب انتهاء المباراة الودية، التي جمعت سلوفينيا والبرتغال.

وذكر موقع” 24ur” السلوفيني إن فندق “غراند بلازا” “Grand Plaza” الذي أقام به رونالدو رفقة بعثة البرتغال، قرّر استغلال عشق الجمهور السلوفيني الجنوني لرونالدو، للقيام بعمل خيري.

وأوضح الموقع أن الفندق قّرر عرض الفراش الذي كان ينام عليه كريستيانو في مزاد علني، معلنا: “بما أن هذا كان حدثا خاصا وفريدا إلى حد ما، فقد قررنا إعداد مفاجأة فريدة، يمكن للجميع المشاركة بها، في ظل عدم معرفتنا بمدى إمكانية زيارة رونالدو للبلد من جديد”.

وأضاف: “بالتعاون مع شركة “POP TV “الإعلامية، سنقيم مزادا خاصا على السرير الذي نام به رونالدو في فندقنا”.

وأشار إلى أن المزاد سيقام في نهاية شهر أفريل الجاري، على أن يبدأ بـ5 آلاف يورو، بينما سيتم التبرع بمبلغ البيع النهائي للجمعيات الخيرية.

كما قرر الفندق إتاحة الفرصة للجماهير كذلك لالتقاط الصور التذكارية في الغرفة التي أقام بها رونالدو، والتعرف على محتوياتها.