فندق بوسني يلقي جوازات سفر صهاينة في القمامة!

لم يتمكن سياح “اسرائيليون” من مغادرة البوسنة بعد أن انتهى المطاف بجوازات سفرهم في سلة المهملات عن طريق الخطأ، حيث تخلص منها موظفو الفندق.

وقال السياح الذين يبلغ عددهم 47 لموقع واي نت: “اضطررنا للبقاء في الفندق لمدة 48 ساعة أخرى، وربما أكثر”. وأضافوا: “نخشى أن نبقى عالقين هنا لأكثر من أسبوع”.

ورصدت كاميرات المراقبة الحديثة جوازات السفر وهي تنزلق من مكتب استقبال الفندق إلى سلة المهملات، والتي قام عمال النظافة بجمعها والتخلص منها لاحقًا ثم نقلت في شاحنات القمامة وألقيت في مكب النفايات.

وبينما اعتبرت السلطات البوسنية الحادث عرضيا، أبدى بعض السياح الصهاينة شكوكهم، مشيرين إلى أن الأمر قد يكون متعمدا.

وقال أحد “الإسرائيليين”: “هذا غريب جدا، كيف يُمكن لأحد أن يتخلص من جوازات السفر؟ نشتبه في أنه تم التخلص منها لأنها تحمل شعار الكيان الصهيوني، نطالب بتفسير واضح”.

صرحت وزارة خارجية الاحتلال بأن “الأمر معروف، ويتولى التعامل معه قسم شؤون “الإسرائيليين” في الخارج وسفارة الكيان في بلغراد”، وفقا لموقع albawaba.

وجد بعض النشطاء على مواقع التواصل في هذا الحادثة فرصة في تفريغ عيظهم من الصهاينة، حيث كتب أحدهم: “من الرائع رؤية “الإسرائيليين “الأشرار عالقين في هذا الوضع، لكن الأمر مؤلم للبوسنيين في سراييفو الذين يضطرون لتحملهم”

وتوقع محمد مليك:” ربما ألقوا بهم في سلة المهملات بأنفسهم حتى يتمكنوا من تجنب العودة إلى حفرة الجحيم هذه والتجنيد”.

وخاطب أحد البوسنيين السياح الصهاينة: “أيها المواطنون، لا نريدكم في أرضنا، أنتم شياطين قساة قتلة حقيرون، كل العالم الأخلاقي يكرهكم أيها الأوغاد المقرفون، سيقضي عليكم العالم الأخلاقي وشركاؤكم المُبيدون”.