فندق 5 نجوم بوهران يسمّم زبائنه

تجميد بقايا الطعام لإعادة تدويرها

وقفت لجنة رقابية، الإثنين، على تجاوزات خطيرة بفندق مصنف في فئة الخمس نجوم بوهران، وأسفرت عملية التفتيش عن حجز 100 كلغ من مختلف اللحوم (تم توجيهها لحديقة الحيوانات) وإتلاف نحو 200 كلغ من مختلف المواد غير صالحة، بل الأدهى والأمر، أنه تم العثور على فضلات قوارض ومختلف الحشرات في أماكن الطبخ والتخزين، وتم تجميد كل بقايا المأكولات من خبز، حساء، بقايا عصائر، وغيرها بطرق غير صحية لإعادة تقديمها للزبائن .

واستغربت لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة لبلدية وهران، تواجد مادة الكرتون في فندق مصنف “خمس نجوم”، بينما ضوابط تسيير الفنادق الفاخرة، تحظر تواجد الكرتون في المخزن، المطبخ، المطعم، الثلاجات، غرف التبريد، موردة في بيان لها، أنه تم ضبط مواد كيميائية منتهية الصلاحية في مواقع تنعدم فيها التهوية، كانت تستعمل في تنظيف الأواني، الأفرشة ومسح أدوات المطعم وغيرها، حيث يمكن أن تتسبب في الحساسية والتسممات الغذائية.

معلوم أن هذه المحجوزات الخطيرة على مستوى مؤسسات تشكل واجهة وهران، جاءت بعد ساعات فقط على فضائح أخرى وقفت عليها اللجنة المختلطة في أكثر من 4 مخابز في أقل من 24 ساعة، تم اكتشاف بها فضلات جرذان وقوارض ومواد منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة في أقبية مخابز ومواقع تخزين غير مصرح بها .

وفي السياق ذاته، طرقت لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة لبلدية وهران، جرس الإنذار حيال تعاظم أنشطة الذبح السري وتسويق لحوم مجهولة المصدر على مستوى فنادق مصنفة بثلاث إلى أربع نجوم ومطاعم خفيفة وفاخرة ومستودعات سرية اتخذها بعض التجار والجزارين غير الشرعيين، لتسويق لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، وأحيانا عرض لحوم مجهولة المصدر، أفصحت بعض التحريات الأمنية بالتنسيق مع مصالح البيطرة في وهران، أنها لحيوانات على غرار حمير وأخرى يجري التحقق منها، بعد العثور على جماجم وأرجل حيوانات في محلات ومستودعات سرية في وهران .

لجنة الصحة والنظافة في عاصمة الغرب الجزائري، حذرت في تدوينة رسمية لها جمعيات حماية الحيوانات ومصالح مديرية الغابات، ودعت إلى إيداع شكوى لدى مصالح أمن وهران على اختلاف مستوياتها، في أعقاب عثور اللجنة على عدة هياكل وجماجم حيوانات وطيور محمية، وأخرى في طريق الانقراض، داعية إلى تدخل الجهات الرسمية بتشديد العقوبات بحق عدد من الأشخاص الذين يقومون بتسميم الآخرين، موردة أنه وجب الحذر من تسويق لحوم مجهولة المصدر في عدد من نقاط بيع اللحوم، خاصة غير المرخصة، بعد تحرير ما لا يقل عن 4 محاضر ميدانية رسمية في عدد من مندوبيات وهران، تخص مضبوطات بقايا أرجل حمير وأخرى مجهولة المصدر.