فنربخشا التركي يريد التعاقد مع مدافع الخضر حماش

دخل في مفاوضات مع بوافيستا

دخل الدولي الجزائري يانيس حماش المحترف في صفوف نادي بوافيستا البرتغالي دائرة اهتمامات فريق فنربخشا التركي الذي يبحث عن لاعب بمثل مواصفاته من أجل تعزيز الرواق الأيسر من دفاعه، حسب ما أوردته تقارير إعلامية تركية.

وكشف موقع بوستا التركي، أن إدارة فنربخشا وضعت الظهير الأيسر الجزائري يانيس حماش، ضمن أولوياتها لضمه خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

وأضاف نفس المصدر، أن فنربخشا عرض مبلغ 1 مليون أورو على بوافيستا مقابل الحصول على حماش هذا الصيف، والأخير ليس عنده أي اعتراض على تسريحه إلى الفريق التركي.

وبالإضافة إلى فنربخشا، هناك أندية غلطة سراي، ونانت ومونبيليه الفرنسيين إضافة إلى ساسولو الإيطالي وفينورد الهولندي هي الأخرى مهتمة أيضا بالتعاقد مع خريج مدرسة نادي نيس.

وقدم حماش مستويات كبيرة مع بوافيستا طيلة الموسم الماضي، حيث، شارك في 31 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة. وهو الذي جعل الناخب الوطني، جمال بلماضي، يوجه الدعوة له في التربص الماضي للخضر خلال شهر جوان، حيث سجل أول ظهور له بقميص المنتخب الوطني في المباراة الودية ضد منتخب إيران في معسكر قطر.