فنربخشة التركي يتعاقد مع مورينيو

أعلن نادي فنربخشة التركي، تعيين البرتغالي جوزي مورينيو، مدربا جديدا للفريق.

وسيتولى جوزيه مورينيو، تدريب الفريق التركي الذي أنهى الموسم في المركز الثاني في الترتيب العام خلف غالاتا سراي المتصدر وبطل المسابقة.

ورحب فنربخشة بمورينيو عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، ونشر مقطع فيديو للمدرب البرتغالي الذي وجه رسالة لجماهير النادي التركي.

وقال مورينيو: “أنصار فنربشخة موعدنا الأحد في كاديوكي لكي نبدأ رحلتنا سوياً “.

Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı! Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 😌🙃 2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!💛💙 pic.twitter.com/jPOcSnzpZL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024

وأدلى مورينيو بتصريحات صحفية على هامش تواجده بملعب ويمبلي مساء السبت لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قال: “تعلمون أنني أحب التحديات، سأبذل كل ما في وسعي لكي نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا “.