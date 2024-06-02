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رياضة

فنربخشة التركي يتعاقد مع مورينيو

عمر سلامي
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فنربخشة التركي يتعاقد مع مورينيو
ح.م
جوزيه مورينيو

أعلن نادي فنربخشة التركي، تعيين البرتغالي جوزي مورينيو، مدربا جديدا للفريق.

وسيتولى جوزيه مورينيو، تدريب الفريق التركي الذي أنهى الموسم في المركز الثاني في الترتيب العام خلف غالاتا سراي المتصدر وبطل المسابقة.

ورحب فنربخشة بمورينيو عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، ونشر مقطع فيديو للمدرب البرتغالي الذي وجه رسالة لجماهير النادي التركي.

وقال مورينيو: “أنصار فنربشخة موعدنا الأحد في كاديوكي لكي نبدأ رحلتنا سوياً “.

وأدلى مورينيو بتصريحات صحفية على هامش تواجده بملعب ويمبلي مساء السبت لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قال: “تعلمون أنني أحب التحديات، سأبذل كل ما في وسعي لكي نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا “.

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