فنزويلا تجدّد دعمها لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير 

جدّدت فنزويلا دعمها لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير. في بيان مشترك مع الخارجية الجزائرية، عقب عقد الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الفنزويلية.

وترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني يوم الخميس، أشغال الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الفنزويلية.

وحسب بيان للوزارة، فقد شارك في رئاسة الدورة من الجانب الفنزويلي يوري ألكسندر بيمنتل مورا، نائب الوزير المكلّف بالشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الفنزويلية.

واستعرض الجانبان في هذه المشاورات، آخر التطورات في الصحراء الغربية. حيث أكد ممثل الخارجية الفنزويلية دعم بلاده لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، من خلال تنظيم استفتاء حرّ ونزيه وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

كما أعربت كركاس في البيان المشترك مع الجانب الجزائري، عن قلقها إزاء صمت المجتمع الدولي في مواجهة الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات العازلة من قبل المحتلّ المغربي.

وتعقب هذه الجلسة “الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو موروس للجزائر شهر جوان الماضي”. وهي “فرصة لدراسة حالة التعاون الثنائي بين البلدين”، حسب ما جاء في نصّ البيان المشترك للمشاورات.

وقد رحّب الطرفان بجودة علاقات الصداقة والتعاون والتضامن بين البلدين، مؤكدين “رغبتهما المشتركة في العمل على تنشيطها. خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والتعليم العالي والتربية والنقل الجوي والسياحة والثقافة”.