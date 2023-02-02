-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

فنزويلا تجدّد دعمها لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير 

الشروق أونلاين
  • 117
  • 0
فنزويلا تجدّد دعمها لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير 
ح.م
جانب من المشاورات

جدّدت فنزويلا دعمها لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير. في بيان مشترك مع الخارجية الجزائرية، عقب عقد الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الفنزويلية.

وترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني يوم الخميس، أشغال الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الفنزويلية.

وحسب بيان للوزارة، فقد شارك في رئاسة الدورة من الجانب الفنزويلي يوري ألكسندر بيمنتل مورا، نائب الوزير المكلّف بالشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الفنزويلية.

نائب الوزير المكلّف بالشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الفنزويلية

واستعرض الجانبان في هذه المشاورات، آخر التطورات في الصحراء الغربية. حيث أكد ممثل الخارجية الفنزويلية دعم بلاده لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، من خلال تنظيم استفتاء حرّ ونزيه وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

كما أعربت كركاس في البيان المشترك مع الجانب الجزائري، عن قلقها إزاء صمت المجتمع الدولي في مواجهة الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات العازلة من قبل المحتلّ المغربي.

وتعقب هذه الجلسة “الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو موروس للجزائر شهر جوان الماضي”. وهي “فرصة لدراسة حالة التعاون الثنائي بين البلدين”، حسب ما جاء في نصّ البيان المشترك للمشاورات.

وقد رحّب الطرفان بجودة علاقات الصداقة والتعاون والتضامن بين البلدين، مؤكدين “رغبتهما المشتركة في العمل على تنشيطها. خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والتعليم العالي والتربية والنقل الجوي والسياحة والثقافة”.

مقالات ذات صلة
وكالة الأنباء الجزائرية: هذا هو سبب حلّ رابطة حقوق الإنسان

وكالة الأنباء الجزائرية: هذا هو سبب حلّ رابطة حقوق الإنسان

الرئيس تبون في زيارة دولة إلى روسيا شهر ماي المقبل

الرئيس تبون في زيارة دولة إلى روسيا شهر ماي المقبل

شهادة الكفاءة المهنية للسائقين.. الدرك الوطني يوضح

شهادة الكفاءة المهنية للسائقين.. الدرك الوطني يوضح

منتدى للحوار لبحث مشاكل البلديات والولايات

منتدى للحوار لبحث مشاكل البلديات والولايات

وزير الصناعة يحذر منتجي أجهزة التدفئة بسبب تزايد ضحايا الغاز

وزير الصناعة يحذر منتجي أجهزة التدفئة بسبب تزايد ضحايا الغاز

10 سنوات حبسا نافذا لـ”آل طحكوت”

10 سنوات حبسا نافذا لـ”آل طحكوت”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد