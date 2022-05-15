فنلندا تعلن رسميا تقديم طلب الإنضمام إلى الناتو
أعلنت فنلندا رسميا، الأحد، ترشيحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقال رئيسها ساولي نينيستو، أن بلاده ستتقدم بطلب للحصول على عضوية الحلف.
وكان مكتب الرئيس الفنلندي، أعلن السبت، أن الرئيس ساولي نينيستو أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، رسميا بطلب بلاده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما.
Draft Report finalized on #Finland’s Accession to the #NATO
The report will be submitted to the Government in plenary session today at 17.00, and will be submitted to Parliament once it has been adopted. https://t.co/6irj2HFR8U pic.twitter.com/C65MXII3gr
— Dr. Sandeep Seth World@War (@sandipseth) May 15, 2022
وتعتزم روسيا تعليق صادرات الطاقة إلى فنلندا اعتبارًا من يوم السبت بسبب مشاكل في تلقي المدفوعات، حسب بيان مشغل نظام النقل الفنلندي (فينغريد).
وقال بيان فينغريد”: “RAO Nordic Oy، وهي شركة تابعة للكيان الروسي Inter RAO، الذي يتاجر بالكهرباء عبر موصلات 400 كيلو فولت، ستعلق واردات الكهرباء إلى فنلندا في الساعة 1 صباحًا يوم السبت 14 مايو 2022”.
#Finland formally confirms intention to join #Nato https://t.co/KW1XCCnET1 #defense #military #Russia #Ukraine #Putinswar
— Andrej Matisak (@matisaksk) May 15, 2022
وقالت الشركة التابعة إنها لم تتلق مدفوعات عن كميات الكهرباء المباعة منذ 6 مايو/ أيار، وأن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من 20 عامًا من تاريخ تداولها.
وأضافت: “لسوء الحظ، في ظل الوضع الحالي المتمثل في نقص الدخل النقدي، لا تستطيع RAO Nordic سداد مدفوعات الكهرباء المستوردة من روسيا. ولذلك، فإننا مضطرون إلى تعليق استيراد الكهرباء اعتبارًا من 14 ماي”.
وفقًا لفينغريد، فإن كفاية الكهرباء في فنلندا ليست مهددة، حيث غطت الواردات الروسية في السنوات الأخيرة 10٪ من إجمالي استهلاك فنلندا.
وقالت ريما بايفينن، النائب الأول لرئيس عمليات نظام الطاقة في فينغريد: “سيتم تعويض نقص استيراد الكهرباء من روسيا عن طريق استيراد المزيد من الكهرباء من السويد وتوليد المزيد من الكهرباء في فنلندا”.