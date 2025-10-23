فوائده مذهلة.. لماذا يجب أن تنظف أسنانك بالخيط؟

قد يقلل الأشخاص الذين ينظفون أسنانهم بالخيط بانتظام من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الناتجة عن جلطة دموية تنتقل من القلب، كما قد يحموا أنفسهم من العديد من الأمراض.

يرتبط استخدام خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة على الأقل أسبوعيا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الناتجة عن جلطات الدم التي تعيق الدورة الدموية في الدماغ.

بالإضافة إلى عدم انتظام ضربات القلب، وذلك وفقًا لدراسة أولية عُرضت مؤخرًا في المؤتمر الدولي للسكتة الدماغية لعام 2025 للجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية، بحسب موقع scitechdaily.

ماهي فوائد تنظيف الأسنان بالخيط؟

– يزيل البلاك وبقايا الطعام من المناطق التي لا تصل إليها فرشاة الأسنان، مما يقلل من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

– يُقلل من مستويات البكتيريا، ويُنعش النفس، ويحمي مينا الأسنان من التآكل.

– ُقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل أمراض القلب والسكري، عن طريق إبعاد البكتيريا الضارة عن مجرى الدم.

– يمنع التنظيف بالخيط علاجات الأسنان المكلفة مثل الحشوات، وعلاج جذور الأسنان، وجراحة اللثة.

كيف يمنع تنظيف الأسنان بالخيط أمراض اللثة؟

يساعد تنظيف الأسنان بالخيط على إزالة البكتيريا المسببة للالتهاب، عندما يبقى البلاك بين الأسنان، فإنها تتصلب متحولةً إلى جير، والذي لا يستطيع إزالته إلا طبيب الأسنان.

بدون استخدام خيط تنظيف الأسنان، تُصاب اللثة بالتهيج، مما يؤدي إلى التهابها. وإذا لم يُعالج، فقد يتطور التهاب اللثة إلى التهاب دواعم السن، مما يُتلف أنسجة اللثة والعظام، ويُؤدي إلى تخلخل الأسنان، وفق موقع deandentalsolutions.

ماهي الأمراض التي يبعدها عنك خيط الأسنان؟

تقليل الالتهاب

تقول الدكتورة شيمون: “من خلال استخدام خيط تنظيف الأسنان بانتظام، يمكن التحكم في كمية البكتيريا في الفم وتقليل خطر الإصابة بأمراض اللثة”.

يزيل استخدام خيط الأسنان البكتيريا والرواسب من بين أسنانك – وهي مناطق قد لا تصل إليها فرشاة الأسنان دائمًا – مما يساعد على تقليل التهاب اللثة.

يرتبط سوء صحة الفم، بما في ذلك أمراض اللثة، بزيادة الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، مما قد يساهم في حالات مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل الروماتويدي وحتى مرض الزهايمر.

صحة قلب أفضل

من خلال استخدام خيط الأسنان بانتظام، يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض اللثة وأمراض القلب.

تقول شيمون: “يمكن لأمراض اللثة أن تنشر البكتيريا الضارة في مجرى الدم، مما قد يُسهم في تراكم اللويحات الشريانية والالتهاب العام”.

وتضيف أن هذه العمليات ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم.

استقرار مستوى السكر في الدم

هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين أمراض اللثة وداء السكري من النوع الثاني، مما يعني أن كل حالة تزيد من خطر الإصابة بالأخرى، في الواقع، يُعتبر مرض اللثة سادس مضاعفات مرض السكري.

يمكن أن يؤدي الالتهاب الناتج عن مرض اللثة إلى التهاب مزمن في الجهاز الهضمي، مما قد يرفع مستويات السكر في الدم ويفاقم مقاومة الأنسولين.

كما تُظهر الأبحاث أن مرضى السكري الذين يستخدمون خيط الأسنان بانتظام يتمتعون بتحكم أفضل في نسبة السكر في الدم، وينخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض اللثة بنسبة 39% مقارنة بمن لا يستخدمونه.

تحسينات محتملة في صحة الأمعاء

بدون بيئة فموية صحية، قد لا يتم هضم الطعام بكفاءة، مما قد يؤثر بشكل طفيف على صحة الأمعاء والهضم.

ومع ذلك، فإن القلق الأكبر هو تراكم البكتيريا الضارة نتيجة سوء نظافة الفم. وبما أن الجهاز الهضمي يبدأ من الفم، فإن كل شيء مترابط.

كما أن فرط نمو هذه البكتيريا يمكن أن يزيد الالتهاب، ويخل بتوازن الأمعاء، وقد يؤدي إلى تفاقم أعراض حالات مثل مرض التهاب الأمعاء، حسب موقع eatingwell.

ماهي الطريقة الصحيحة للتنظيف بالخيط؟

ـ خذ خيط أسنان بطول حوالي (32 سم).

ـ لف أحد طرفيه حول الإصبع الأوسط في يدك اليسرى.

ـ كرر العملية مع الطرف الآخر في يدك اليمنى.

ـ اترك بضع بوصات من الخيط في المنتصف لتنظيف الأسنان.

ـ اتخذ الوضعية المناسبة.

ـ اضغط على خيط الأسنان بإحكام بين إبهاميك وسبابتيك لجعله مشدودًا وسهل الاستخدام في فمك.

ـ يجب أن يكون الإبهام والسبابة على بُعد بوصة واحدة تقريبًا.

ـ أدخل الخيط بين سنين، وتخيل أن تُشكل بالخيط شكل حرف C، مع وضع سن في المنتصف، يوضح الدكتور روس: “يجب أن يكون الخيط حول سنك بشكل يشبه الكأس”.

ـ افرك خيط الأسنان برفق لأعلى ولأسفل على جانبي السن عدة مرات.

ـ تأكد من الوصول إلى أسفل أنسجة اللثة، حيث تشعر بمقاومة.

ـ مرّر الخيط على جانبي مثلث أنسجة اللثة.

ـ لا تضغط أو تُدخل الخيط بقوة في لثتك، وفق موقع health.