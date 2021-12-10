فوائد غير متوقعة لتناول الأسماك في فصل الشتاء

ينصح الأطباء والمختصون دوماً بالإكثار من تناول الأسماك، والتقليل من اللحوم الأخرى، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية رئيسية منها الأوميجا والدهون الصحية والزنك والفسفور وفيتامين د ومجموعة فيتامينات ب.

وتزامناً مع دخول فصل الشتاء تزداد النصائح بشأن إدراج الأسماك ضمن النظام الغذائي لأن لديها فوائد غير متوقعة حسب ما أفادت عديد المواقع الصحية استنادا إلى دراسات علمية.

– ترفع من مناعة الجسم في فصل الشتاء بسبب احتوائها على فيتامين د.

ـ تساعد على الوقاية من أمراض الشتاء ومنها نزلات البرد والإنفلونزا التي تكثر الإصابة بها خلال فصل الشتاء بفضل احتوائها على الأوميجا 3 وفيتامين د.

– فصل الشتاء يسبب جفاف البشرة ويزيد من أعراض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وحب الشباب وتناول الأسماك يمكن أن يحد من ذلك بفضل احتوائها على الدهون الصحية.

– أمراض المفاصل كالروماتيزم والالتهابات تتفاقم في فصل الشتاء، وتناول السمك يقلل من أعراضها كونها غنية بمضادات الالتهاب وفيتامين ب.

– قلة التعرض للشمس في فصل الشتاء يسبب عدداً من الأمراض ويرفع من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، وتناول الأسماك يعوض نقص فيتامين د المرتبط بهذه الأمراض.

– بسبب قلة الحركة والنظام الغذائي في فصل الشتاء ترتفع أعداد الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وتعمل الأسماك على تقليل مسببات تلك الأمراض حيث تساعد على منع تراكم الدهون الخطيرة وخفض ارتفاع الضغط والكوليسترول وذلك بفضل احتوائها على الفسفور والزنك.

– الإكتئاب واضطرابات الشهية من الأمراض الشائعة في فصل الشتاء ويساعد تناول الأسماك في الحد منها والسيطرة عليها وذلك لأن الأسماك غنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة التي تؤثر على الدماغ ووظائفه.

– من فوائد تناول الأسماك في الشتاء تنظيم عملية النوم والحد من الاضطرابات والأرق ويعود ذلك لأن الأسماك غنية بالفسفور والزنك وهما عنصران يعملان على ارتخاء الأعصاب وزيادة الشعور بالهدوء والاسترخاء.