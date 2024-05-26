فوائد غير متوقعة لقشور الموز.. هذا ما تقوله الدراسات العلمية!

تقول الدراسات العلمية بشأن قشور الموز أن لديها فوائد غير متوقعة، إذ من الممكن عمل مخبوزات بها بعد سلقها وتجفيفها ثم طحنها.

وبحسب تقرير نشرته وكالة سبوتنيك فقد أثبتت الدراسات أن هذه الطريقة آمنة ومفيدة في الوقت ذاته، إذا أن قشر الموز غني بالمعادن والمواد الغذائية المقاومة للسرطان، وعلى سبيل المثال، تحتوي كعكة السكر المصنوعة من قشر الموز، كمية كبيرة من الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم والعناصر المضادة للأكسدة.

وفي العام الماضي، وجدت دراسة أجريت على “كعكة قشر الموز” أن القشرة الصفراء للفاكهة توفر لونًا غذائيًا طبيعيًا للمنتج المخبوز، بالإضافة إلى تعزيزها بالعناصر الغذائية المهمة.

على الجانب الآخر، فإن إضافة الكثير من دقيق قشر الموز أدى إلى ظهور ألياف ذات لون بني وصلبة إلى حد ما. ولكن عندما تم إضافة كمية من الدقيق الذي يحتوي على 7.5 في المائة من قشر الموز، كانت الألياف أكثر توازنًا وجاذبية بكثير.

في حين أن الدراسة أشارت فقط إلى أهمية إضافة قشور الموز إلى الكعك المخبوز، تشير النتائج الآخرى إلى أن استخدام دقيق قشر الموز في الخبز والكعك والمعكرونة قد يكون ذا فائدة كبيرة.

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت، عام 2016، أن استبدال نحو 10 في المائة من دقيق القمح بدقيق قشر الموز يمكن أن يثري الخبز المخبوز بمعدلات أعلى من البروتين والكربوهيدرات والدهون.

إن تناول قشر هذه الفاكهة ليس مجرد خيار صحي، بل يمكن أن يساعد في تقليل هدر الطعام، في حين أن نحو 40% من وزن الموز موجود في قشرته، وفي معظم الأحيان، يتم التخلص من هذه القشرة المغذية، وفق ما ذكرت الدراسة.

ووفقا للدراسة فإن قشور الموز عديمة الفائدة عندما تكون نيئة، ولكن إذا تم إعدادها بشكل صحيح، فستكون مفيدة بالفعل، كما تشير الدراسة إلى أنه يمكن لقشور الموز أن تساعد في إطالة العمر الافتراضي لبعض المنتجات، إذ أن لها خصائص مضادة للأكسدة وللميكروبات.

وينطبق الشيء نفسه على قشور الفاكهة الأخرى أيضًا، مثل قشر المانجو، الذي وجد أيضًا أنه يعزز خصائص مضادات الأكسدة في الكعكة ويحسن نكهتها، وفقا للدراسة التي أجرتها مجلة ACS Food Science & Technology.

ولخّص تقرير سابق نشره موقع “ويب إم دي” (webmd.com) بعض الفوائد الصحية المحتملة لقشور الموز في أنها تساعد على ما يلي:

تخفيف الاكتئاب

يمكن أن تسهم المستويات العالية من “التربتوفان” في الموز -جنبًا إلى جنب- مع ب 6 في قشور الموز في تخفيف بعض أعراض الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى. إذ يتحول التربتوفان إلى السيروتونين عندما يتحلل، مما يمكن أن يحسّن مزاجك. ويمكن أن يساعد فيتامين ب 6 في تحسين النوم، والذي له تأثير إيجابي على الحالة المزاجية بمرور الوقت.

صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن تساعد قشور الموز الغنية بالألياف على تنظيم الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك والإسهال. وهكذا يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة جدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض “كرون”، أو متلازمة القولون العصبي.

بصر أفضل

يمكن أن يساعد فيتامين أ في الحفاظ على عينيك قوية وصحية. يتوفر هذا الفيتامين بكثرة في كل من: قشور الموز والموز أيضًا.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

قشور الموز مليئة بالبوليفينول والكاروتينات ومضادات الأكسدة الأخرى التي تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان في جسمك. وهكذا يمكن أن يؤدي تناول المزيد من قشور الموز -خاصة القشور الخضراء غير الناضجة- إلى زيادة مستويات مضادات الأكسدة، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وأكد موقع “ويب إم دي” أن الدراسات على الخصائص المضادة للسرطان لقشور الموز قد أُجريت في أنابيب اختبار، وليس على البشر. ومن ثم هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم ما إذا كانت قشور الموز يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان لدى البشر.

تقليل هدر الطعام

ووفقًا لتقرير نُشر على موقع “ساينس ألرت” (Science Alert) فإن تناول قشر الموز يمكن أن يساعد في تقليل هدر الطعام. وذلك لأنه يزن ما يقارب 40% من وزن الموز، وفي معظم الأحيان يتم التخلص من القشر المليء بالمغذيات. إضافة إلى أنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي لبعض المنتجات؛ لأن القشور لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

ينطبق الأمر نفسه على قشور الفاكهة الأخرى -أيضًا- مثل: قشر المانجو، والذي وُجد أنه يعزّز -كذلك- خصائص مضادات الأكسدة في الكعكة، ويحسّن نكهتها.