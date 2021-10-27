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الجزائر

فوج عمل قانوني لرفع التجريم عن فعل التسيير

الشروق
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فوج عمل قانوني لرفع التجريم عن فعل التسيير
أرشيف
وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي

أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، على تنصيب فوج عمل كلف باقتراح تكييف الأحكام القانونية الإجرائية والموضوعية مع الواقع الاقتصادي لاسيما ما تعلق برفع التجريم عن فعل التسيير، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح نفس البيان أن فوج العمل هذا يضم “قضاة من المحكمة العليا وإطارات سامية باحثين وأساتذة جامعيين ومحامين من ذوي التخصص لاسيما في مجال قانون الأعمال والقانون الجنائي للأعمال”.

وخلال الاجتماع –يضيف المصدر– سلم طبي لأعضاء فوج العمل “الرسالة التي تتضمن المهمة الموكلة إليهم والمحاور الأساسية لموضوع الأشغال، مع إمكانية اقتراح أي تدابير تصب في مسعى السلطات العمومية وانشغال المسيرين والمسؤولين المحليين المتعلقة بتكييف الأحكام القانونية مع الواقع الاقتصادي”.

وكان وزير العدل قد أعلن عن تشكيل فوج العمل سالف الذكر بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2021-2022، يوم 24 أكتوبر الجاري، ويرتقب أن يسلم الفوج نتائج أعماله في غضون شهر واحد.

خ. م

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